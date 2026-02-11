Kanada'da Bir Okula Saldırı Yapıldı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı!
CBC'nin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, eyaletin Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.
Ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı
Niye birisi okula silahla gelip çocukları hedef alır ki? Bu okul saldırılarına karşı devletler neden ciddi bir koruma yöntemi geliştirmiyor?
Mesela gerçek suç belgesellerini izlerseniz çoğunun ortak sorununun çocukluğunda veya zamanında yaşadığı zorbalık olduğunu görürsünüz.