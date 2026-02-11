Dört Şehirde Okullar Tatil Edildi: Meteoroloji’den Uyarı Geldi: Kar Lapa Lapa Yağacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde ise kar yağışı bastıracak.
Öte yandan Erzurum, Van, Ağrı ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Şubat Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı.
