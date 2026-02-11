onedio
Dört Şehirde Okullar Tatil Edildi: Meteoroloji’den Uyarı Geldi: Kar Lapa Lapa Yağacak!

Ali Can YAYCILI
11.02.2026 - 08:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde ise kar yağışı bastıracak.

Öte yandan Erzurum, Van, Ağrı ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Şubat Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, bugün yurdun büyük bir kısmında sağanak ve kar yağışı görülecek. Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor. Yapılan açıklamada yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetleneceği bildirildi.

Sıcaklıklar kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarken, sağanak ve kar yağışı için de uyarılar yapıldı. Sağanak ve kar yağışı hafta boyunca devam edecek. Pazar günü İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Artvin, Ardahan, Hatay, Antalya, Osmaniye ve Isparta hariç tüm Türkiye'de güneş açacak.

Erzurum, Van, Ağrı ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

AĞRI

Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

VAN'IN ÜÇ İLÇESİNDE OKULLAR BİR GÜN TATİL

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 'Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.' denildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ERZURUM

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum'da etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü, merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşlar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

MUŞ

Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla ilçe genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.'

Bulanık ve Malazgirt kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

