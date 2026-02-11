Havadaki Yolcu Uçağının Kanadı Koptu: 55 Kişiyle Havalanan Uçak Denize İndi!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 55 kişiyle havalanan yolcu uçağı, kısa süre sonra denize acil iniş yaptı. Uçağın kanatlarından birinin koptuğu, can kaybı olmadığı belirtildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky'a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun bildirdi.
