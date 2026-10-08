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Haftalarca Beklemeden Turşu Yapmanın Pratik Yolu: 1-2 Günde Hazır Oluyor

Haftalarca Beklemeden Turşu Yapmanın Pratik Yolu: 1-2 Günde Hazır Oluyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 13:18
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Turşu kurmak için haftalarca beklemek ya da konserve yapmak gerekmiyor. Sirkeli salamurayla hazırlanıp buzdolabında saklanan buzdolabı turşusu, 1-2 gün içinde yenecek kıvama geliyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Bu turşular fermente edilmiyor, sıcak sirkeli salamurayla hazırlanıp buzdolabında bekletiliyor.

Bu turşular fermente edilmiyor, sıcak sirkeli salamurayla hazırlanıp buzdolabında bekletiliyor.

Fermente turşular tuzlu suda bir ya da birkaç hafta bekletiliyor. Buzdolabı turşusunda ise konserve işlemi yapılmıyor, bu yüzden kavanozların mutlaka buzdolabında saklanması gerekiyor.

Soğan, salatalık, kuşkonmaz, yaban havucu, turp ve bezelye kabuğu bu yöntem için önerilen sebzeler arasında. Sebzeler yıkanıp istenen şekilde doğranıyor; önceden pişirilmelerine gerek yok.

Ekşi salamura için sirke ve su eşit miktarda kullanılıyor.

Ekşi salamura için sirke ve su eşit miktarda kullanılıyor.

Yaklaşık 4 kavanozluk ekşi salamura için şu malzemeler kullanılıyor:

  • Yaklaşık 700 ml beyaz sirke ya da elma sirkesi (yüzde 5 asitli)

  • Yaklaşık 700 ml su

  • 3 yemek kaşığı turşu tuzu

  • 2 yemek kaşığı şeker

Tatlı salamura isteyenler tuzu 2 yemek kaşığına indirip şekeri yaklaşık 350 ml'ye çıkarabiliyor. Salamura kaynatılıyor ve 2 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alınıyor. Her kavanoza en fazla 2 yemek kaşığı dereotu, sarımsak, hardal tohumu, karabiber ya da defne yaprağı gibi baharatlar eklenebiliyor.

Turşular 1-2 gün sonra yenebiliyor ve 2 hafta içinde tüketilmesi gerekiyor.

Turşular 1-2 gün sonra yenebiliyor ve 2 hafta içinde tüketilmesi gerekiyor.

Sebzeler kavanoza sıkıca yerleştirildikten sonra sıcak salamura, kavanozun ağzına yaklaşık 1,25 cm kalana kadar dökülüyor. Kapağı kapatılan kavanoz buzdolabına kaldırılıyor ve lezzetin oturması için 1-2 gün bekleniyor.

Turşuyu uzun süre saklamak için konserve yapmak isteyenlerin test edilmiş tariflere uyması gerekiyor. Sirke oranı doğru ayarlanmayan konservelerde ölümcül Clostridium botulinum bakterisinin üreme riski bulunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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