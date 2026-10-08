Haftalarca Beklemeden Turşu Yapmanın Pratik Yolu: 1-2 Günde Hazır Oluyor

Fermente turşular tuzlu suda bir ya da birkaç hafta bekletiliyor. Buzdolabı turşusunda ise konserve işlemi yapılmıyor, bu yüzden kavanozların mutlaka buzdolabında saklanması gerekiyor.

Soğan, salatalık, kuşkonmaz, yaban havucu, turp ve bezelye kabuğu bu yöntem için önerilen sebzeler arasında. Sebzeler yıkanıp istenen şekilde doğranıyor; önceden pişirilmelerine gerek yok.