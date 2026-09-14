Çıtır Turşunun Sırrı Ortaya Çıktı: Bu Hatayı Yapmayın

Oysa kıtır kıtır turşunun sırrı yalnızca kullanılan sirkede ya da tuzda değil. Özellikle turşunun hazırlanma ve bekletilme aşamasında yapılan bazı hatalar, salatalıkların kısa sürede yumuşamasına neden olabiliyor.

Turşunun Kıtır Olmasını İstiyorsanız Bu Hatayı Yapmayın

Turşunun yumuşamasına yol açan en önemli detaylardan biri, salatalığın çiçek ucunun kesilmeden kavanoza konulması. Salatalığın çiçek tarafında bulunan enzimler, fermantasyon sırasında dokunun parçalanmasına ve sebzenin yumuşamasına neden olabiliyor. Bu nedenle turşuluk salatalıkların çiçek ucundan yaklaşık 1-2 milimetrelik bölümün kesilmesi öneriliyor.

Bir diğer önemli nokta ise salatalıkların mümkün olduğunca taze ve sert olması. Beklemiş veya yumuşamaya başlamış salatalıklarla kurulan turşunun sonradan kıtırlaşmasını beklemek pek gerçekçi değil. Salatalıkların salamuranın tamamen altında kalması ve uygun miktarda tuz kullanılması da dokunun korunmasına yardımcı oluyor.