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Çıtır Turşunun Sırrı Ortaya Çıktı: Bu Hatayı Yapmayın

Çıtır Turşunun Sırrı Ortaya Çıktı: Bu Hatayı Yapmayın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 21:41
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Turşu kurarken yapılan küçük bir hata, haftalarca beklenen salatalıkların kıtır kıtır yerine yumuşacık olmasına neden olabiliyor. Özellikle turşunun daha uzun süre dayanması ve çıtırlığını koruması için hazırlık aşamasındaki bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.

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Evde turşu kurarken herkesin derdi aynı: Günler sonra kavanozu açtığında yumuşacık olmuş salatalıklarla karşılaşmamak.

Evde turşu kurarken herkesin derdi aynı: Günler sonra kavanozu açtığında yumuşacık olmuş salatalıklarla karşılaşmamak.

Oysa kıtır kıtır turşunun sırrı yalnızca kullanılan sirkede ya da tuzda değil. Özellikle turşunun hazırlanma ve bekletilme aşamasında yapılan bazı hatalar, salatalıkların kısa sürede yumuşamasına neden olabiliyor.

Turşunun Kıtır Olmasını İstiyorsanız Bu Hatayı Yapmayın

Turşunun yumuşamasına yol açan en önemli detaylardan biri, salatalığın çiçek ucunun kesilmeden kavanoza konulması. Salatalığın çiçek tarafında bulunan enzimler, fermantasyon sırasında dokunun parçalanmasına ve sebzenin yumuşamasına neden olabiliyor. Bu nedenle turşuluk salatalıkların çiçek ucundan yaklaşık 1-2 milimetrelik bölümün kesilmesi öneriliyor.

Bir diğer önemli nokta ise salatalıkların mümkün olduğunca taze ve sert olması. Beklemiş veya yumuşamaya başlamış salatalıklarla kurulan turşunun sonradan kıtırlaşmasını beklemek pek gerçekçi değil. Salatalıkların salamuranın tamamen altında kalması ve uygun miktarda tuz kullanılması da dokunun korunmasına yardımcı oluyor.

Peki Turşunun Kapağı Kapatılır mı?

Peki Turşunun Kapağı Kapatılır mı?

Fermantasyonla hazırlanan turşularda içeride gaz oluşabileceği için kavanozun tamamen havasız ve basınç biriktiren şekilde kapatılması sorun yaratabilir. Bu nedenle fermantasyon sırasında gazın çıkmasına izin veren uygun kapaklar veya hava kilitleri kullanılabilir. Ancak turşunun kapağını tamamen açık bırakmak da hijyen açısından iyi bir yöntem değildir.

Üstelik turşunun çıtırlığını belirleyen asıl faktör kapaktan çok salatalığın tazeliği, çiçek ucunun kesilmesi, doğru tuz oranı ve bekletildiği sıcaklık. Özellikle yüksek sıcaklıkta fermantasyonun hızlanması, salatalıkların yumuşamasını kolaylaştırabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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