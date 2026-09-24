Psikologlar Açıkladı: Restoranda Her Zaman Aynı Yemeği Sipariş Edenlerin 3 Nedeni

Psikolog Roy Baumeister ve Kathleen Vohs'un öncü araştırmalarına göre, gün içinde peş peşe verilen kararlar zihinsel olarak yorucu olabilir ve sonraki seçimleri zorlaştırabilir. “Karar yorgunluğu” olarak adlandırılan bu durum, kişilerin bir noktadan sonra daha kolay ve tanıdık seçeneklere yönelmesine neden olabiliyor.

Konuyu gündeme getiren en çarpıcı örneklerden biri de araştırmacı Jonathan Levav ve ekibinin mahkeme kararlarını incelediği çalışma. Buna göre, gün başında yüzde 65 civarında olan olumlu karar oranı, hakimler mola vermeden önce neredeyse sıfıra kadar düşüyor, moladan sonra tekrar yükseliyor.

Restoranda da benzer bir mekanizma işliyor olabilir. Günün geri kalanında zaten onlarca karar veren bir zihin için menüdeki her seçenek yeni bir 'küçük karar' demek. Bildiğiniz yemeği söylemek, o enerjiyi harcamamanın en kolay yolu.