Psikologlar Açıkladı: Restoranda Her Zaman Aynı Yemeği Sipariş Edenlerin 3 Nedeni
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Menüyü baştan sona okursunuz, her sayfaya göz gezdirirsiniz, hatta garsondan biraz daha zaman bile istersiniz. Peki sonra ne mi olur? Sipariş anı geldiğinde yine aynı şeyi söylersiniz... Bu durum tanıdık geldi mi? Psikolojiye göre bu davranışın arkasında tesadüf olmayan, oldukça mantıklı birkaç neden yatıyor.
İşte detaylar.
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1. Karar Yorgunluğu
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2. Seçenekler Arasında Kaybolmak...
3. Pişmanlıktan Kaçınmak
Tabii Bu Her Zaman Bir Endişe İşareti Değil!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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