Georgi Gospodinov: Bir Baba, Bir Bahçe ve Solan Bir Hayatın Hikayesi

Gospodinov romanı, kendi babasının hastalığı ve ölümü üzerine kaleme aldı. Anlatının merkezinde, ölmekte olan babasının başucunda oturan bir oğul var. Oğul, babasının hayatını ve birlikte geçirdikleri son saatleri, o son sabaha kadar kayda geçiriyor.

Ne var ki romandaki baba, yalnızca bir kayıp figürü değil. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Bulgaristan'da doğan, komünizmi ve Demir Perde'yi bizzat yaşayan, ardından Berlin Duvarı'nın yıkılışına ve yeni bir Avrupa'nın kuruluşuna tanıklık eden bir kuşağın temsilcisi o. İnatçı, asi ve kendi yenilgilerini bile bir tür onurla taşıyan bir adam. Çorak bir köy avlusunda kendi elleriyle kurduğu bahçe, onu önce hayata bağlıyor, sonra ölümüne giden yolda ona eşlik ediyor. Geriye kalan miras ise o bahçeden çok daha kalıcı: anlatılmış, aktarılmış sayısız hikâye.

Gospodinov, kitabının ne üzerine olduğunu yalın bir cümleyle tarif ediyor: 'Bu, ölüm üzerine değil, yavaş yavaş solan bir hayat üzerine bir kitap. İkisi arasında fark var.' Ödülün jüri başkanı Gerard de Cortanze ise romanı 'ölümün kara deliğine karşı bir ışık kitabı' sözleriyle tanımladı. Nitekim adında ölüm geçse de eser, asıl olarak hatırlamanın, aktarmanın ve bir baba ile oğul arasındaki bağın romanı olarak okunuyor.

Eserleri bugüne dek yirmi beşten fazla dile çevrilen Gospodinov, Türk okuru için de yabancı bir isim değil. 'Zaman Sığınağı', 'Doğal Roman' ve 'Hüznün Fiziği' hâlihazırda Türkçede yayımlanmış durumda. 'Bahçıvan ve Ölüm' için düzenlenecek ödül töreni ise 21 Kasım'da Cognac'ta gerçekleştirilecek.

Bu ödül, bir bakıma edebiyatın en mahrem ile en evrenseli nasıl birleştirebildiğinin de bir kanıtı. Bir oğulun babasına yazdığı özel bir veda, Avrupa'nın ortak edebî hafızasında kendine yer buldu ve kıtanın en saygın ödüllerinden biriyle taçlandırıldı.