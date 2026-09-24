Georgi Gospodinov: Bir Baba, Bir Bahçe ve Solan Bir Hayatın Hikayesi
Avrupa edebiyatının en köklü ödüllerinden biri, bu yıl Bulgar yazar Georgi Gospodinov'a verildi. 2026 Jean Monnet Avrupa Edebiyat Ödülü'nü kazandıran eser, yazarın son romanı 'Bahçıvan ve Ölüm' oldu. Kararın, Gospodinov'un yalnızca bu kitabını değil, edebiyata kattığı bütün bir külliyatı onurlandırdığı da özellikle vurgulandı.
Ödülün adını taşıdığı Jean Monnet, modern Avrupa'nın kurucu düşünürlerinden biri olarak bilinir. 1995'te kurulan ve bu yıl otuz ikinci kez sahibini bulan ödül, her yıl Fransa'nın Cognac kentinde düzenlenen Avrupa Edebiyatları Festivali kapsamında veriliyor. Ödülün ayırt edici bir kuralı var: Bir önceki yıl Fransızca yazılmış ya da Fransızcaya çevrilmiş eserler arasından, kıtanın herhangi bir ülkesinden bir yazara yöneliyor. Böylece ödül, tek bir ulusal edebiyatı değil, Avrupa'nın ortak edebî hafızasını temsil etme iddiası taşıyor.
Ödülün bugüne dek uzanan sahipleri listesi, onun edebiyat dünyasındaki ağırlığını gösteriyor. Aralarında Nobel ödüllü Patrick Modiano, İtalyan edebiyatının usta ismi Antonio Tabucchi ve İngiliz romancı Ian McEwan gibi yazarlar bulunuyor. Gospodinov, bu isimlerin arasına katılan son yazar oldu.
1968'de Bulgaristan'ın Yambol kentinde doğan Georgi Gospodinov, bugün ülkesinin uluslararası alanda en çok tanınan çağdaş yazarı kabul ediliyor.
Yazara bu kez ödülü getiren "Bahçıvan ve Ölüm" ise çok daha kişisel bir kaynaktan besleniyor.
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