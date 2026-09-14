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Yaşam
Domatesleri Saniyeler İçinde Soymanın Pratik Yolu! Michelin Şefi Açıkladı

Domatesleri Saniyeler İçinde Soymanın Pratik Yolu! Michelin Şefi Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 23:51
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Domateslerin kabuğunu soymak, özellikle çok sayıda domates kullanılacak tariflerde mutfağın en uğraştırıcı işlerinden biri olabiliyor. Ancak profesyonel mutfaklarda kullanılan basit bir yöntem sayesinde domatesleri bıçakla didik didik etmeden, saniyeler içinde kolayca soymak mümkün.

Kaynak: https://www.greatbritishchefs.com/how...
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Domatesin kabuğunu tek tek bıçakla soymaya çalışmak hem zaman kaybettiriyor hem de domatesin etli kısmının ziyan olmasına neden olabiliyor.

Domatesin kabuğunu tek tek bıçakla soymaya çalışmak hem zaman kaybettiriyor hem de domatesin etli kısmının ziyan olmasına neden olabiliyor.

Oysa profesyonel mutfaklarda da kullanılan basit bir yöntemle domateslerin kabuğu birkaç saniyede gevşetilip kolayca çıkarılabiliyor.

Domates Kabuklarını Soymanın En Kolay Yolu

Bu yöntemde domatesleri uzun uzun pişirmeye gerek yok. İhtiyaç duyulan tek şey kaynar su ve ardından soğuk su.

Öncelikle domateslerin alt kısmına bıçakla küçük bir çarpı işareti atılıyor. Kesinin çok derin olması gerekmiyor; yalnızca kabuğu hafifçe çizmek yeterli. Ardından domatesler kaynar suyun içine bırakılıyor.

Domatesin çeşidine ve olgunluğuna göre yaklaşık 10-20 saniye beklemek genellikle yeterli oluyor. Kabuğun kesilen yerden kıvrılmaya ve etten ayrılmaya başladığı görüldüğünde domates hemen sudan çıkarılıyor. Great British Chefs, bazı tariflerinde 10 saniyelik, bazı tekniklerinde ise 15 saniyelik haşlamayı öneriyor.

Domatesleri kaynar sudan çıkardıktan sonra doğrudan soğuk, mümkünse buzlu suyun içine almak gerekiyor.

Domatesleri kaynar sudan çıkardıktan sonra doğrudan soğuk, mümkünse buzlu suyun içine almak gerekiyor.

Bu işlem hem pişme sürecini durduruyor hem de kabuğun daha kolay ayrılmasına yardımcı oluyor. Profesyonel mutfaklarda kullanılan yöntem de tam olarak bu: kısa süreli haşlama ve ardından buzlu suyla şoklama.

Domates yeterince soğuduğunda kabuğu parmaklarla çekmek çoğu zaman yeterli oluyor. Kabuğun neredeyse tek parça halinde çıktığını görmek mümkün.

Domates kabuğunu soymak özellikle sos, çorba ve püre gibi pürüzsüz bir kıvam istenen tariflerde işe yarıyor.

Domates kabuğunu soymak özellikle sos, çorba ve püre gibi pürüzsüz bir kıvam istenen tariflerde işe yarıyor.

Kabuğun ayrılmasıyla daha ipeksi bir doku elde edilebiliyor. Great British Chefs de domates kabuğunun özellikle pürüzsüz sos ve çorbalarda dokuyu bozabileceğini belirterek bu tekniği öneriyor.

Ancak domatesi kaynar suda gereğinden fazla tutmamak gerekiyor. BBC Good Food, fazla bekletildiğinde domatesin etli kısmının da pişmeye başlayabileceğini ve dokusunun bozulabileceğini belirtiyor. Kabuğun ayrılmaya başladığı anda domatesi sudan almak bu yüzden önemli.

Bu yöntem özellikle salça, domates sosu, çorba, makarna sosu ve pürüzsüz domates püresi hazırlarken oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Üstelik soyacak ya da bıçakla domatesin etli kısmını kaybetmeye de gerek kalmıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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