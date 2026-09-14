Domatesleri Saniyeler İçinde Soymanın Pratik Yolu! Michelin Şefi Açıkladı
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Kaynak: https://www.greatbritishchefs.com/how...
Domateslerin kabuğunu soymak, özellikle çok sayıda domates kullanılacak tariflerde mutfağın en uğraştırıcı işlerinden biri olabiliyor. Ancak profesyonel mutfaklarda kullanılan basit bir yöntem sayesinde domatesleri bıçakla didik didik etmeden, saniyeler içinde kolayca soymak mümkün.
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Domatesin kabuğunu tek tek bıçakla soymaya çalışmak hem zaman kaybettiriyor hem de domatesin etli kısmının ziyan olmasına neden olabiliyor.
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Domatesleri kaynar sudan çıkardıktan sonra doğrudan soğuk, mümkünse buzlu suyun içine almak gerekiyor.
Domates kabuğunu soymak özellikle sos, çorba ve püre gibi pürüzsüz bir kıvam istenen tariflerde işe yarıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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