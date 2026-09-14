Domatesleri Saniyeler İçinde Soymanın Pratik Yolu! Michelin Şefi Açıkladı

Oysa profesyonel mutfaklarda da kullanılan basit bir yöntemle domateslerin kabuğu birkaç saniyede gevşetilip kolayca çıkarılabiliyor.

Domates Kabuklarını Soymanın En Kolay Yolu

Bu yöntemde domatesleri uzun uzun pişirmeye gerek yok. İhtiyaç duyulan tek şey kaynar su ve ardından soğuk su.

Öncelikle domateslerin alt kısmına bıçakla küçük bir çarpı işareti atılıyor. Kesinin çok derin olması gerekmiyor; yalnızca kabuğu hafifçe çizmek yeterli. Ardından domatesler kaynar suyun içine bırakılıyor.

Domatesin çeşidine ve olgunluğuna göre yaklaşık 10-20 saniye beklemek genellikle yeterli oluyor. Kabuğun kesilen yerden kıvrılmaya ve etten ayrılmaya başladığı görüldüğünde domates hemen sudan çıkarılıyor. Great British Chefs, bazı tariflerinde 10 saniyelik, bazı tekniklerinde ise 15 saniyelik haşlamayı öneriyor.