Üst Üste Tişört Giyme Rekoru Deneyen Yayıncı Acil Servisi Aradı

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ABD'li 17 yaşındaki yayıncı RaKai, canlı yayında Guinness Dünya Rekorları'na girmek için üst üste tişört giymeye karar verdi. Hedef, 'aynı anda en çok tişört giyme' unvanıydı. Bu başlıktaki rekor 260 tişörtle Kanadalı Ted Hastings'e ait; Hastings rekoru 17 Şubat 2019'da Ontario'nun Kitchener kentinde kırdı. 2019'daki rekoru egale etmek isteyen RaKai ise denemenin ortasında nefes almakta zorlanınca yayında acil servisi aramak zorunda kaldı. Genç yayıncı temmuz ayında da kötü giden bir saç kesimi yüzünden acil servisi aramış ve polisten uyarı almıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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