30 Saniyede 195 Kez Öperek Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi
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Brezilya’da bir çift 'dünyanın en iyi çifti' olduklarını ilan etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Renato Bayma Gaia isimli erken 30 saniyede 195 kez kız arkadaşını öperek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Goygoycular ise bu rekora karşı sessiz kalmadı elbette...
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30 saniyede 195 kez öperek rekor kırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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