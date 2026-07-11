30 Saniyede 195 Kez Öperek Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Brezilya'da yaşayan 32 yaşındaki Renato Bayma Gaia ve 33 yaşındaki Naiara Roberta Ribeiro de Marins, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Çift, yalnızca 30 saniye gibi kısa bir süre içinde tam 195 kez öpüşerek bu alandaki yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından yorum yağdı.