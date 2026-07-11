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30 Saniyede 195 Kez Öperek Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

30 Saniyede 195 Kez Öperek Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 12:09
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Brezilya’da bir çift 'dünyanın en iyi çifti' olduklarını ilan etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Renato Bayma Gaia isimli erken 30 saniyede 195 kez kız arkadaşını öperek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Goygoycular ise bu rekora karşı sessiz kalmadı elbette...

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30 saniyede 195 kez öperek rekor kırdı.

30 saniyede 195 kez öperek rekor kırdı.

Brezilya'da yaşayan 32 yaşındaki Renato Bayma Gaia ve 33 yaşındaki Naiara Roberta Ribeiro de Marins, Guinness Rekorlar Kitabı’na  girdi. Çift, yalnızca 30 saniye gibi kısa bir süre içinde tam 195 kez öpüşerek bu alandaki yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından yorum yağdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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