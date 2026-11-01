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"Bazı Yaptırımlara Gelemem": Erman Toroğlu Sözcü TV'deki Canlı Yayında İstifa Ettiğini Duyurdu

"Bazı Yaptırımlara Gelemem": Erman Toroğlu Sözcü TV'deki Canlı Yayında İstifa Ettiğini Duyurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 09:23

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Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Erman Toroğlu, yıllar içinde televizyonda pek çok programa imza attı. Bir süredir Sözcü TV ekranında yer almaya devam ediyordu. Ancak canlı yayında beklenmedik bir durum yaşandı.

Toroğlu, Sözcü TV'de Yasin Yıldırım'ın sunduğu 'Maç Varsa Erman Hoca Var' programında, canlı yayında hem televizyondaki hem de gazetedeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Sözcü Medya Grubunda yaşanan işten çıkarmaların ardından gelen istifa, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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"Bazı yaptırımlara gelemem"

"Bazı yaptırımlara gelemem"

Toroğlu, istifasını kısa bir konuşmayla duyurdu. 'Benim beklemediğim, istemediğim durumlar yaşandı. Bazı yaptırımlara gelemem ben' diyen Toroğlu, kurumda yaşanan gelişmelerden rahatsız olduğunu açıkça ortaya koydu.

İşten çıkarmalara da değinen Toroğlu, 'Şunu da düşünüyorum, insanlar işten çıkarılıyorlar. Benim çıkmamla belki 10-15 kişi kurtulur. Adiyos!' diyerek ayrılığının bazı çalışanların işini koruyabileceğini söyledi. Televizyonun tutumuna, bazı kişilerin tutumlarına ve Digiturk'teki gelişmelere baktığını belirten Toroğlu, bu ifadelerin ayrıntısını yayında paylaşmadı.

Kararı bir anda vermediğini de vurgulayan Toroğlu, gelişmeleri yaklaşık bir aydır takip ettiğini ve nihai kararı aynı gün verdiğini anlattı. Siyasetle ilgilenmediğini, çalışma alanının spor olduğunu da sözlerine ekledi. Toroğlu, kendisini gruba getiren Yılmaz Özdil ve Güney Öztürk'e teşekkür ederek yoluna kendi başına devam edeceğini söyledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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