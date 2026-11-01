"Bazı Yaptırımlara Gelemem": Erman Toroğlu Sözcü TV'deki Canlı Yayında İstifa Ettiğini Duyurdu

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Erman Toroğlu, yıllar içinde televizyonda pek çok programa imza attı. Bir süredir Sözcü TV ekranında yer almaya devam ediyordu. Ancak canlı yayında beklenmedik bir durum yaşandı.

Toroğlu, Sözcü TV'de Yasin Yıldırım'ın sunduğu 'Maç Varsa Erman Hoca Var' programında, canlı yayında hem televizyondaki hem de gazetedeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Sözcü Medya Grubunda yaşanan işten çıkarmaların ardından gelen istifa, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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