"Bazı Yaptırımlara Gelemem": Erman Toroğlu Sözcü TV'deki Canlı Yayında İstifa Ettiğini Duyurdu

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Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Erman Toroğlu, yıllar içinde televizyonda pek çok programa imza attı. Bir süredir Sözcü TV ekranında yer almaya devam ediyordu. Ancak canlı yayında beklenmedik bir durum yaşandı.
Toroğlu, Sözcü TV'de Yasin Yıldırım'ın sunduğu 'Maç Varsa Erman Hoca Var' programında, canlı yayında hem televizyondaki hem de gazetedeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Sözcü Medya Grubunda yaşanan işten çıkarmaların ardından gelen istifa, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"Bazı yaptırımlara gelemem"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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