Dünyanın En Küçük Kablosuz Uçan Robotu Üretildi

Bu hareketle oluşan kaldırma kuvveti, robotun yerden yükselmesini sağlıyor. Uçuş rotası ise manyetik alanın gücünün hassas bir şekilde ayarlanmasıyla kontrol edilebiliyor. Tıpkı bir yaban arısı gibi çiçekten çiçeğe konarak nektar toplayabiliyor, havada asılı kalabiliyor, yön değiştirebiliyor ve küçük hedefleri yüksek doğrulukla vurabiliyor. Robotun uçuş sistemi, geleneksel piller yerine dışarıdan uygulanan manyetik alanlarla çalıştığı için tamamen kablosuz ve oldukça hafif. Ancak şu an için yalnızca pasif uçuş yeteneğine sahip yani uçaklar veya gelişmiş dronlar gibi kendi konumunu ya da yönünü belirleyebilen sensörleri bulunmuyor. Bu nedenle uçuşu hassas şekilde kontrol edilebilse de örneğin, ani bir rüzgar gibi çevresel değişiklikler robotun rotasından sapmasına yol açabiliyor.