Dünyanın En Küçük Kablosuz Uçan Robotu Üretildi
California Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nden mühendisler, 1 santimetreden küçük boyutlara sahip, kablosuz kontrol edilebilen ve hedefe yönlendirilebilen dünyanın en küçük uçan robotunu geliştirdi.
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California Üniversitesi Berkeley Makine Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Liwei Lin’in öncülüğünde geliştirilen robot, harici bir manyetik alanın etkisiyle mıknatıslarının itilip çekilmesi sayesinde dönerek havalanıyor.
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Bu teknolojinin gelecekte özellikle tarımda tozlaşma, hassas gözlem ve keşif görevleri gibi alanlarda potansiyel taşıdığı kaydedildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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