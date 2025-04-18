onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Dünyanın En Küçük Kablosuz Uçan Robotu Üretildi

Dünyanın En Küçük Kablosuz Uçan Robotu Üretildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.04.2025 - 12:15

California Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nden mühendisler, 1 santimetreden küçük boyutlara sahip, kablosuz kontrol edilebilen ve hedefe yönlendirilebilen dünyanın en küçük uçan robotunu geliştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

California Üniversitesi Berkeley Makine Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Liwei Lin’in öncülüğünde geliştirilen robot, harici bir manyetik alanın etkisiyle mıknatıslarının itilip çekilmesi sayesinde dönerek havalanıyor.

California Üniversitesi Berkeley Makine Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Liwei Lin’in öncülüğünde geliştirilen robot, harici bir manyetik alanın etkisiyle mıknatıslarının itilip çekilmesi sayesinde dönerek havalanıyor.

Bu hareketle oluşan kaldırma kuvveti, robotun yerden yükselmesini sağlıyor. Uçuş rotası ise manyetik alanın gücünün hassas bir şekilde ayarlanmasıyla kontrol edilebiliyor. Tıpkı bir yaban arısı gibi çiçekten çiçeğe konarak nektar toplayabiliyor, havada asılı kalabiliyor, yön değiştirebiliyor ve küçük hedefleri yüksek doğrulukla vurabiliyor. Robotun uçuş sistemi, geleneksel piller yerine dışarıdan uygulanan manyetik alanlarla çalıştığı için tamamen kablosuz ve oldukça hafif. Ancak şu an için yalnızca pasif uçuş yeteneğine sahip yani uçaklar veya gelişmiş dronlar gibi kendi konumunu ya da yönünü belirleyebilen sensörleri bulunmuyor. Bu nedenle uçuşu hassas şekilde kontrol edilebilse de örneğin, ani bir rüzgar gibi çevresel değişiklikler robotun rotasından sapmasına yol açabiliyor.

Bu teknolojinin gelecekte özellikle tarımda tozlaşma, hassas gözlem ve keşif görevleri gibi alanlarda potansiyel taşıdığı kaydedildi.

Bu teknolojinin gelecekte özellikle tarımda tozlaşma, hassas gözlem ve keşif görevleri gibi alanlarda potansiyel taşıdığı kaydedildi.

Çalışmanın ortak yazarı ve Liwei Lin laboratuvarında lisansüstü öğrencisi olan Wei Yue konuyla ilgili, 'Gelecekte, robotun tutumunu ve pozisyonunu gerçek zamanlı olarak değiştirmemize olanak tanıyacak aktif kontrolü eklemeyi deneyeceğiz' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın