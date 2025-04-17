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X’e (Twitter) Yapay Zeka Devi OpenAI’den Rakip Platform Geliyor

X’e (Twitter) Yapay Zeka Devi OpenAI’den Rakip Platform Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2025 - 17:17

Dünyanın yapay zeka devi OpenAI, eski adıyla Twitter olan X platformuna rakip getirme hazırlığı yapıyor. Bir süredir X'in sahibi Elon Musk ile aralarında soğuk rüzgarların estiği OpenAI'nin bu hamlesinin Musk'a misilleme olup olmadığı merak ediliyor. Yapay zeka devinden yeni sosyal medya platformuna dair resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar bu iddiaları doğruladı. İşte detaylar.

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İddialar OpenAI'nin yeni bir sosyal medya platformu kurma hazırlığında olduğu yönünde.

İddialar OpenAI'nin yeni bir sosyal medya platformu kurma hazırlığında olduğu yönünde.

Elon Musk ile aralarında soğuk rüzgarların estiği OpenAI’nin X’e rakip platform getireceği konuşuluyor. The Verge tarafından yayımlanan bir rapora göre yapay zeka devinin sosyal medya platformu hazırlığı doğrulandı. 

Yeni kurulacak sosyal medya platformunun konseptinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Twitter gibi benzer akışa sahip olacak.

Twitter gibi benzer akışa sahip olacak.

İddialara göre kurulacak platform X gibi bir sosyal akışa sahip olacak. OpenAI bünyesinden ChatGPT’yi bulunduruyor. Bu sosyal medya platformunun ChatGPT’nin parçası olup olmayacağı kulislerde konuşuluyor. 

Elon Musk bir zamanlar OpenAI’nın yönetici koltuğunda oturuyordu. Ancak 2018 yılında görevinden ayrılan Musk ve OpenAI davalık olmuştu. Musk’ın Twitter’ı satın almasının ve yapay zeka şirketi kurmasının ardından OpenAI ile arası giderek açıldı. 

Yaşananların ardından OpenAI’nın Musk’a misilleme olarak yeni sosyal medya platformu kuracağı iddiası gündeme geldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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