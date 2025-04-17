X’e (Twitter) Yapay Zeka Devi OpenAI’den Rakip Platform Geliyor

Dünyanın yapay zeka devi OpenAI, eski adıyla Twitter olan X platformuna rakip getirme hazırlığı yapıyor. Bir süredir X'in sahibi Elon Musk ile aralarında soğuk rüzgarların estiği OpenAI'nin bu hamlesinin Musk'a misilleme olup olmadığı merak ediliyor. Yapay zeka devinden yeni sosyal medya platformuna dair resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar bu iddiaları doğruladı. İşte detaylar.