X’e (Twitter) Yapay Zeka Devi OpenAI’den Rakip Platform Geliyor
Dünyanın yapay zeka devi OpenAI, eski adıyla Twitter olan X platformuna rakip getirme hazırlığı yapıyor. Bir süredir X'in sahibi Elon Musk ile aralarında soğuk rüzgarların estiği OpenAI'nin bu hamlesinin Musk'a misilleme olup olmadığı merak ediliyor. Yapay zeka devinden yeni sosyal medya platformuna dair resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar bu iddiaları doğruladı. İşte detaylar.
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İddialar OpenAI'nin yeni bir sosyal medya platformu kurma hazırlığında olduğu yönünde.
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Twitter gibi benzer akışa sahip olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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