Yeni Twitter Olarak Bilinen Bluesky Türkiye'de İlk Kez Hesap Engelledi!
Elon Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı satın almasıyla sosyal medya mecralarında dengeler değişti. Musk, ilk olarak Twitter'ın adını X yaptı, daha sonra pek çok değişikliğe gitti. Twitter'ın artık zevkli bir yer olmadığını düşünen milyonlarca kullanıcı, X hesaplarını kapattı. Tam da bu noktada Twitter'ın kurucusu yeni bir uygulamayla hayatımıza giriş yaptı. Bluesky isimli bu uygulama, kısa sürede pek çok kullanıcıya ulaştı.
Geldiğimiz noktada ise Bluesky'ın ilk kez hesap engellediği görüldü!
Kaynak: EngelliWeb
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Bluesky Türkiye'de ilk kez hesap engelledi.
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İlk kez bir paylaşım da Bluesky tarafından görünmez kılındı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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