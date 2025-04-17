Yeni Twitter Olarak Bilinen Bluesky Türkiye'de İlk Kez Hesap Engelledi!

Twitter'ın el değiştirmesinin ardından öne çıkan platformlardan birisi de Bluesky olmuştu. Twitter'ın kurucusunun 'yeni Twitter' olarak piyasaya sürdüğü Bluesky, kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcı sayısına ulaştı. İlk olarak yalnızca davet koduyla girilebilen Bluesky'a artık dileyen her kullanıcı kayıt olabiliyor. Bu durum ise Bluesky kullanıcı sayısının hızla artmasına sebep oldu.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin bir projesi olan EngelliWeb, 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de Bluesky'ın birçok hesabı ilk kez engellediğini duyurdu. Buna göre;