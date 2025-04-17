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Yeni Twitter Olarak Bilinen Bluesky Türkiye'de İlk Kez Hesap Engelledi!

Yeni Twitter Olarak Bilinen Bluesky Türkiye'de İlk Kez Hesap Engelledi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 09:27 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 09:38

Elon Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı satın almasıyla sosyal medya mecralarında dengeler değişti. Musk, ilk olarak Twitter'ın adını X yaptı, daha sonra pek çok değişikliğe gitti. Twitter'ın artık zevkli bir yer olmadığını düşünen milyonlarca kullanıcı, X hesaplarını kapattı. Tam da bu noktada Twitter'ın kurucusu yeni bir uygulamayla hayatımıza giriş yaptı. Bluesky isimli bu uygulama, kısa sürede pek çok kullanıcıya ulaştı.

Geldiğimiz noktada ise Bluesky'ın ilk kez hesap engellediği görüldü!

Kaynak: EngelliWeb

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Bluesky Türkiye'de ilk kez hesap engelledi.

Bluesky Türkiye'de ilk kez hesap engelledi.

Twitter'ın el değiştirmesinin ardından öne çıkan platformlardan birisi de Bluesky olmuştu. Twitter'ın kurucusunun 'yeni Twitter' olarak piyasaya sürdüğü Bluesky, kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcı sayısına ulaştı. İlk olarak yalnızca davet koduyla girilebilen Bluesky'a artık dileyen her kullanıcı kayıt olabiliyor. Bu durum ise Bluesky kullanıcı sayısının hızla artmasına sebep oldu. 

İfade Özgürlüğü Derneği'nin bir projesi olan EngelliWeb, 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de Bluesky'ın birçok hesabı ilk kez engellediğini duyurdu. Buna göre;

  • 59 hesabın millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle çeşitli hakimlikler tarafından erişime engellendiği,

  • 13 hesabın Bluesky tarafından Türkiye’den görünmez kılındığı belirtildi.

İlk kez bir paylaşım da Bluesky tarafından görünmez kılındı.

İlk kez bir paylaşım da Bluesky tarafından görünmez kılındı.

Gündemde yaşanan son olaylarda X, birçok Twitter hesabını engellemişti. Bu hesapların arasında özellikle kadınların mücadelesine dair açılan hesapların olması dikkatleri çekmişti. X'te takipçisi sayısı oldukça az olan hesaplar bile gündeme dair yaptıkları paylaşımlar nedeniyle engellenmişti. Bluesky'ın ilk sansür haberi de 17 Nisan'da gelmiş oldu.

Bluesky'ın 1 paylaşımı da Türkiye'den görünmez kıldığı ortaya çıktı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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