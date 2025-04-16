Bill Gates'e Göre Doktorlar ve Öğretmenler de Yapay Zekadan Nasibini Alacak
Her geçen gün hayatımıza daha çok dahil olan yapay zeka teknolojileri artık sadece gündelik işlerimizi değil, mesleklerin geleceğini de şekillendirmeye başlıyor. Bill Gates’in son açıklamalarına göre yapay zeka, doktor ve öğretmen açığını kapatmakla kalmayacak bu iki alanda da önemli görevleri üstlenebilecek kapasiteye ulaşacak. ABD başta olmak üzere pek çok ülkede yaşanan hekim ve öğretmen eksikliği, Gates'e göre artık kalıcı bir sorun değil.
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"Doktor açığı" tarih mi oluyor? Gates’e göre evet.
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Aynı kader öğretmenleri de mi bekliyor? Cevap: Şimdiden başlamış bile...
Sadece masa başı işleri değil, beden gücüne dayalı meslekler de sırada.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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