Bill Gates'e Göre Doktorlar ve Öğretmenler de Yapay Zekadan Nasibini Alacak

Bill Gates’in özellikle altını çizdiği bir konu varsa, o da dünya genelinde ciddi bir doktor eksikliği olduğu. Hindistan ve Afrika gibi ülkelerde bu eksiklik uzun süredir gözle görülür düzeydeyken artık ABD gibi gelişmiş ülkelerde de benzer bir tablo oluşuyor. Amerika’da yapılan bir araştırma, 2036 yılına kadar ülkenin yaklaşık 86 bin doktor açığıyla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor.

Bu da demek oluyor ki, kırsal alanlarda yaşayanlar, sigortasız bireyler ya da yaşlı nüfus, kaliteli sağlık hizmetine ulaşmakta ciddi zorluklar yaşayacak. Gates’in çözümü ise net, yapay zeka bu alana tıbbi zeka getirerek hem teşhis süreçlerini hızlandıracak hem de daha fazla kişiye sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacak.