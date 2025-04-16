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Bill Gates'e Göre Doktorlar ve Öğretmenler de Yapay Zekadan Nasibini Alacak

Bill Gates'e Göre Doktorlar ve Öğretmenler de Yapay Zekadan Nasibini Alacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 15:36

Her geçen gün hayatımıza daha çok dahil olan yapay zeka teknolojileri artık sadece gündelik işlerimizi değil, mesleklerin geleceğini de şekillendirmeye başlıyor. Bill Gates’in son açıklamalarına göre yapay zeka, doktor ve öğretmen açığını kapatmakla kalmayacak bu iki alanda da önemli görevleri üstlenebilecek kapasiteye ulaşacak. ABD başta olmak üzere pek çok ülkede yaşanan hekim ve öğretmen eksikliği, Gates'e göre artık kalıcı bir sorun değil.

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"Doktor açığı" tarih mi oluyor? Gates’e göre evet.

"Doktor açığı" tarih mi oluyor? Gates’e göre evet.

Bill Gates’in özellikle altını çizdiği bir konu varsa, o da dünya genelinde ciddi bir doktor eksikliği olduğu. Hindistan ve Afrika gibi ülkelerde bu eksiklik uzun süredir gözle görülür düzeydeyken artık ABD gibi gelişmiş ülkelerde de benzer bir tablo oluşuyor. Amerika’da yapılan bir araştırma, 2036 yılına kadar ülkenin yaklaşık 86 bin doktor açığıyla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor. 

Bu da demek oluyor ki, kırsal alanlarda yaşayanlar, sigortasız bireyler ya da yaşlı nüfus, kaliteli sağlık hizmetine ulaşmakta ciddi zorluklar yaşayacak. Gates’in çözümü ise net, yapay zeka bu alana tıbbi zeka getirerek hem teşhis süreçlerini hızlandıracak hem de daha fazla kişiye sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacak.

Aynı kader öğretmenleri de mi bekliyor? Cevap: Şimdiden başlamış bile...

Aynı kader öğretmenleri de mi bekliyor? Cevap: Şimdiden başlamış bile...

Yalnızca sağlık sektörü değil, eğitim dünyası da yapay zeka ile sarsılıyor. Amerika’da devlet okullarının %86’sı öğretmen bulmakta zorlandığını bildirirken, %45’i açık şekilde yetersiz kadroya sahip olduğunu belirtiyor. Bu boşluğu doldurmak için bazı okullar çoktan ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını devreye soktu bile. 

Örneğin İngiltere’deki David Game College’da 20 öğrenci; İngilizce, biyoloji ve matematik gibi derslerde öğretmen yerine bir yıl boyunca yapay zekadan destek alacak. Bazı eğitimciler bu durumu eleştiriyor olabilir ama birçok uzman, öğretmenlerin iş yükünü azaltmak ve öğrenmeyi kişiselleştirmek adına yapay zekanın büyük bir fırsat sunduğu konusunda umutlu.

Gates, daha önce de yapay zekanın ele geçiremeyeceği meslekleri açıklamıştı 👇🏻

Sadece masa başı işleri değil, beden gücüne dayalı meslekler de sırada.

Sadece masa başı işleri değil, beden gücüne dayalı meslekler de sırada.

Bill Gates’in gündeminde sadece doktorlar ve öğretmenler yok. Fabrika işçileri, temizlik görevlileri ve inşaat işçileri gibi fiziksel iş gücüne dayalı mesleklerin de yapay zeka ve robotlar sayesinde dönüşeceğini söylüyor. Gates, 'Daha kısa mesai süreleri, erken emeklilikler' gibi kavramların yaygınlaşabileceğini ve insanların zamanı değerlendirme biçimini yeniden düşünmek zorunda kalacağını ifade ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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