Google Yunuslarla İletişim Kurmak İçin Yapay Zeka Modeli Geliştirdi
Deniz canlılarının çıkardığı sesler hep gizemli gelmiştir ama en çok da yunuslarınkiler... Çünkü onlar sadece ses çıkarmıyor, adeta konuşuyorlar. Yeni geliştirilen bir yapay zeka sayesinde bu gizemli konuşmalar artık daha anlaşılır hale geliyor. Google’ın katkılarıyla geliştirilen sistem; yunusların çıkardığı ıslık ve titreşimleri analiz edip anlamlı desenlere dönüştürüyor. Belki de ilk kez başka bir canlı türüyle anlamlı bir diyalog kurmamız mümkün olacak.
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DolphinGemma: Yunus dostu bir yapay zeka modeli!
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Peki bu sesler gerçekten bir dil mi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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