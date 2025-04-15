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Google Yunuslarla İletişim Kurmak İçin Yapay Zeka Modeli Geliştirdi

Google Yunuslarla İletişim Kurmak İçin Yapay Zeka Modeli Geliştirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 22:30

Deniz canlılarının çıkardığı sesler hep gizemli gelmiştir ama en çok da yunuslarınkiler... Çünkü onlar sadece ses çıkarmıyor, adeta konuşuyorlar. Yeni geliştirilen bir yapay zeka sayesinde bu gizemli konuşmalar artık daha anlaşılır hale geliyor. Google’ın katkılarıyla geliştirilen sistem; yunusların çıkardığı ıslık ve titreşimleri analiz edip anlamlı desenlere dönüştürüyor. Belki de ilk kez başka bir canlı türüyle anlamlı bir diyalog kurmamız mümkün olacak.

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DolphinGemma: Yunus dostu bir yapay zeka modeli!

DolphinGemma: Yunus dostu bir yapay zeka modeli!

Google, Georgia Tech ve Wild Dolphin Project (WDP) iş birliğiyle geliştirilen DolphinGemma, yunusların karmaşık iletişim sistemini çözmek için özel olarak tasarlandı. Büyük dil modeli, insan yazısını anlamaya çalışan sistemlere benzer şekilde, yunusların çıkardığı ses dizilerini inceliyor ve içerdikleri desenleri çözmeye çalışıyor. Özellikle Atlantik benekli yunusları üzerine yoğunlaşan bu yapay zeka, annelerle yavruların birbirini bulmasına yarayan özel ıslıklar, çiftleşme döneminde çıkarılan hızlı tıklamalar ya da kavga anındaki çığlıklar gibi sesleri analiz ediyor. 

Asıl amaç ise bu seslerin sadece kaydını tutmak değil, ne işe yaradıklarını, ne zaman ve neden kullanıldıklarını ortaya çıkarmak.

Peki bu sesler gerçekten bir dil mi?

Peki bu sesler gerçekten bir dil mi?

Bilim insanları, DolphinGemma’nın yardımıyla sadece sesleri değil, bu seslerin ne anlama geldiğini de çözmeye çalışıyor. Tıpkı bizim cümlelerimizdeki tonlama ve bağlam gibi, yunusların da bazı sesleri belirli durumlarda ve anlamlarla eşleştirdiği görülüyor. 

Onların da kendi aralarında yapılandırılmış bir iletişim sistemi kullanabileceğini düşündürüyor. Hedef, sadece onları dinlemek değil; belki de gelecekte onlarla karşılıklı konuşmak. Ama bu noktaya gelmeden önce aşılması gereken bazı önemli engeller var. Tıpkı bizim farklı aksanlarımız ya da dillerimiz gibi, yunusların da bölgelere göre değişen ses yapıları var. 

Yani Karayipler’deki bir yunusun sesiyle, Atlantik’in kuzeyindeki bir diğerinin sesi aynı değil. Bu da evrensel bir yunus dili geliştirmenin oldukça zor olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca henüz bu canlıların bizimle iletişim kurmak isteyip istemediği bile net değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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