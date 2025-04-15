Google Yunuslarla İletişim Kurmak İçin Yapay Zeka Modeli Geliştirdi

Bilim insanları, DolphinGemma’nın yardımıyla sadece sesleri değil, bu seslerin ne anlama geldiğini de çözmeye çalışıyor. Tıpkı bizim cümlelerimizdeki tonlama ve bağlam gibi, yunusların da bazı sesleri belirli durumlarda ve anlamlarla eşleştirdiği görülüyor.

Onların da kendi aralarında yapılandırılmış bir iletişim sistemi kullanabileceğini düşündürüyor. Hedef, sadece onları dinlemek değil; belki de gelecekte onlarla karşılıklı konuşmak. Ama bu noktaya gelmeden önce aşılması gereken bazı önemli engeller var. Tıpkı bizim farklı aksanlarımız ya da dillerimiz gibi, yunusların da bölgelere göre değişen ses yapıları var.

Yani Karayipler’deki bir yunusun sesiyle, Atlantik’in kuzeyindeki bir diğerinin sesi aynı değil. Bu da evrensel bir yunus dili geliştirmenin oldukça zor olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca henüz bu canlıların bizimle iletişim kurmak isteyip istemediği bile net değil.