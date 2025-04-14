Teknoloji Lideri Zuckerberg Köşeye Sıkıştı: Instagram ve WhatsApp'ı Satmak Zorunda Kalabilir

FTC, Meta'nın rekabeti ortadan kaldırdığını ve haliyle hizmet kalitesini ortadan kaldırdığını söylüyor. Kullanıcı verilerinin korunmasının daha zayıf bir hale geldiği, reklam ekosisteminde de hakimiyetin pekiştirildiği iddia ediliyor. Haliyle FTC, Meta'nın yapısını yeniden şekillendirmesi gerektiğini söyleyerek Instagram ile WhatsApp'ın Meta'dan ayrılması gerektiğini belirtiyor. Bu durumda, Zuckerberg'in bu uygulamalardan birini satması gerekebilir.

Meta'nın ise tüm bu iddialara yönelik 'kullanıcıların Meta bünyesine katıldıktan sonra daha gelişmiş bir deneyim yaşadığını belirterek' savunma yapacağı söyleniyor. Öte yandan Mark Zuckerberg’in ABD Başkanı Donald Trump’a 'şahsen' davanın düşürülmesini yönünde bir talepte bulunduğu da iddia ediliyor. Duruşmanın yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.