Teknoloji Lideri Zuckerberg Köşeye Sıkıştı: Instagram ve WhatsApp'ı Satmak Zorunda Kalabilir
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 216 milyar dolar servetiyle 2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin ikinci insanı oldu. Zuckerberg, kurduğu Meta şirketinin bünyesine 2012'de Instagram'ı 2014'te ise WhatsApp'ı dahil etmişti. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) o dönem satın almayı onaylamıştı fakat şimdilerde Zuckerberg hakkında piyasadaki rekabeti ortadan kaldırdığı iddiası bulunuyor.
Meta'ya karşı açılan davaların duruşmaları ise bugün Washington'da başladı.
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Kritik yargılama başladı.
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Mark Zuckerberg Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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