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Teknoloji Lideri Zuckerberg Köşeye Sıkıştı: Instagram ve WhatsApp'ı Satmak Zorunda Kalabilir

Teknoloji Lideri Zuckerberg Köşeye Sıkıştı: Instagram ve WhatsApp'ı Satmak Zorunda Kalabilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 17:39

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 216 milyar dolar servetiyle 2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin ikinci insanı oldu. Zuckerberg, kurduğu Meta şirketinin bünyesine 2012'de Instagram'ı 2014'te ise WhatsApp'ı dahil etmişti. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) o dönem satın almayı onaylamıştı fakat şimdilerde Zuckerberg hakkında piyasadaki rekabeti ortadan kaldırdığı iddiası bulunuyor. 

Meta'ya karşı açılan davaların duruşmaları ise bugün Washington'da başladı.

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Kritik yargılama başladı.

Kritik yargılama başladı.

Facebook'un kurucusu Mark ZuckerbergABD Federal Ticaret Komisyonunun onayı ile 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında ise WhatsaApp'ı satın aldı. Fakat FTC, Meta'ya karşı açtığı dava kapsamında şirketin bu uygulamaları elinden çıkarmasını talep ediyor. FTC'ye göre Meta, bu satın alımların ardından dijital reklam pazarındaki rekabeti ciddi şekilde zayıflattı ve tekel oluşturdu. 

FTC, satın alımı onayladığı tarihte, sürecin etkilerini uzun vadede izleme taahhüdünde bulunmuştu. Meta'ya karşı açılan davanın duruşmaları ise bugün Washington’da başladı. Davanın Meta aleyhine sonuçlanması durumunda, Mark Zuckerberg, Instagram ve WhatsApp’ı satmak zorunda kalabilir.

Mark Zuckerberg Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir.

Mark Zuckerberg Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir.

FTC, Meta'nın rekabeti ortadan kaldırdığını ve haliyle hizmet kalitesini ortadan kaldırdığını söylüyor. Kullanıcı verilerinin korunmasının daha zayıf bir hale geldiği, reklam ekosisteminde de hakimiyetin pekiştirildiği iddia ediliyor. Haliyle FTC, Meta'nın yapısını yeniden şekillendirmesi gerektiğini söyleyerek Instagram ile WhatsApp'ın Meta'dan ayrılması gerektiğini belirtiyor. Bu durumda, Zuckerberg'in bu uygulamalardan birini satması gerekebilir.

Meta'nın ise tüm bu iddialara yönelik 'kullanıcıların Meta bünyesine katıldıktan sonra daha gelişmiş bir deneyim yaşadığını belirterek' savunma yapacağı söyleniyor. Öte yandan Mark Zuckerberg’in ABD Başkanı Donald Trump’a 'şahsen' davanın düşürülmesini yönünde bir talepte bulunduğu da iddia ediliyor. Duruşmanın yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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