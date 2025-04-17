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Twitter (X) DM Özelliği Kaldırılıyor mu? Yetkililer Konuya Açıklık Getirdi

Twitter (X) DM Özelliği Kaldırılıyor mu? Yetkililer Konuya Açıklık Getirdi

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 16:44

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Platformun mesajlaşma özelliğiyle ilgili yapılan teknik bir açıklama, kullanıcılar tarafından yanlış yorumlanınca 'DM özelliği tamamen kaldırılıyor' söylentisi bir anda yayılmaya başladı. Yaşanan bu yanlış anlaşılma sosyal medyada paniğe yol açarken, olayın aslında çok daha farklı bir durumu işaret ettiği sonradan ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.hindustantimes.com/world-...
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Twitter (X) DM kalkıyor mu?

Twitter (X) DM kalkıyor mu?

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) kısa süreli bir kafa karışıklığı yaşandı. Şirket bünyesinde çalışan bir mühendisin açıklamaları yanlış yorumlanınca, platformun direkt mesaj (DM) özelliğini tamamen kaldıracağına dair söylentiler hızla yayıldı.

Kullanıcı Zach Warunek’in bir mühendise yönelttiği soruya aldığı “Sayfa yakında silinecek.” yanıtı, ortalığı kısa sürede karıştırdı.

Kullanıcı Zach Warunek’in bir mühendise yönelttiği soruya aldığı “Sayfa yakında silinecek.” yanıtı, ortalığı kısa sürede karıştırdı.
twitter.com

Bazı kullanıcılar bu ifadeyi, platformun DM özelliğinin tamamen kaldırılacağı şeklinde algıladı ve söylentiler bir anda sosyal medyada yayılmaya başladı.

Hemen ardından yöneltilen “Yani artık mesaj istekleri de olmayacak mı?” sorusuna mühendisin verdiği “Hayır, sadece mesaj istekleri değil, tüm DM'ler yakında ortadan kalkacak.” yanıtı, sosyal medyada iyice ortalığı karıştırdı. Bu açıklama birçok kullanıcı tarafından doğrudan DM özelliğinin tamamen kaldırılacağı şeklinde yorumlandı ve söylentiler daha da büyüdü.

Yaşanan bu kısa süreli panik havasının ardından, X platformunda görevli bir başka mühendis devreye girerek kullanıcıları rahatlatan bir açıklamada bulundu.

Yaşanan bu kısa süreli panik havasının ardından, X platformunda görevli bir başka mühendis devreye girerek kullanıcıları rahatlatan bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, aslında kastedilen şeyin DM özelliğinin tamamen kaldırılması değil; mesajlaşma sisteminin arayüzü ya da teknik altyapısında yapılacak bir yenilik olduğu ifade edildi. Mühendis, iletişim özelliğinin kaldırılmasının hiçbir şekilde gündemde olmadığını özellikle vurguladı.

İlk açıklamayı yaparak yanlış anlaşılmaya yol açan mühendis ise paylaşımını güncelleyerek durumu netleştirdi ve oluşan kafa karışıklığını giderdi. İlerleyen zamanlarda DM yerine XChat kullanılabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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