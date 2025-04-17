Twitter (X) DM Özelliği Kaldırılıyor mu? Yetkililer Konuya Açıklık Getirdi
Kaynak: https://www.hindustantimes.com/world-...
Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Platformun mesajlaşma özelliğiyle ilgili yapılan teknik bir açıklama, kullanıcılar tarafından yanlış yorumlanınca 'DM özelliği tamamen kaldırılıyor' söylentisi bir anda yayılmaya başladı. Yaşanan bu yanlış anlaşılma sosyal medyada paniğe yol açarken, olayın aslında çok daha farklı bir durumu işaret ettiği sonradan ortaya çıktı.
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Twitter (X) DM kalkıyor mu?
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Kullanıcı Zach Warunek’in bir mühendise yönelttiği soruya aldığı “Sayfa yakında silinecek.” yanıtı, ortalığı kısa sürede karıştırdı.
Yaşanan bu kısa süreli panik havasının ardından, X platformunda görevli bir başka mühendis devreye girerek kullanıcıları rahatlatan bir açıklamada bulundu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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