Twitter (X) DM Özelliği Kaldırılıyor mu? Yetkililer Konuya Açıklık Getirdi

Yapılan açıklamada, aslında kastedilen şeyin DM özelliğinin tamamen kaldırılması değil; mesajlaşma sisteminin arayüzü ya da teknik altyapısında yapılacak bir yenilik olduğu ifade edildi. Mühendis, iletişim özelliğinin kaldırılmasının hiçbir şekilde gündemde olmadığını özellikle vurguladı.

İlk açıklamayı yaparak yanlış anlaşılmaya yol açan mühendis ise paylaşımını güncelleyerek durumu netleştirdi ve oluşan kafa karışıklığını giderdi. İlerleyen zamanlarda DM yerine XChat kullanılabilir.