Çimler Biçilince Neden Mis Gibi Güzel Kokar?

Taze biçilen çimlerin yaydığı o karakteristik koku, “green leaf volatiles” (GLV) adı verilen kimyasal bileşiklerden oluşur. Bu moleküller bitkiler zarar gördüğünde, yani örneğin bir böcek tarafından yenildiğinde veya mekanik olarak kesildiğinde havaya salınır. İçinde metanol, etanol, asetaldehit gibi uçucu karbon bileşenleri barındıran GLV’ler, burnumuza ulaşacak kadar küçük ve hareketlidir.

Hatta bazı türleri yaklaşık 1,6 km öteden bile algılanabilir. Çimenler bu kimyasalları, yaralı bölgelere yeni hücrelerin gönderilmesini sağlamak ya da mantar ve bakterilere karşı savunma oluşturmak için üretir.