Çimler Biçilince Neden Mis Gibi Güzel Kokar?
Çim biçilirken etrafa yayılan o yeşil, taze koku çoğumuza huzur verir. Çocukluğumuzun bahçelerini, yaz akşamlarını anımsatır. Ama aslında bu koku çimlerin mutlu olduğundan değil, hasar aldığından kaynaklanır. Bitki, yaralandığında kimyasal tepkiler verir. İşte burnumuza gelen o koku, bu kimyasalların ta kendisidir. Gelin iyice irdeleyelim!
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Çimler biçildiğinde havaya tam olarak ne salınıyor?
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GLV’ler yalnızca rastgele yayılan kokular değil, bitkilerin çevresine verdiği mesaj gibi.
Peki biz bu kokuyu neden seviyoruz?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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