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Çimler Biçilince Neden Mis Gibi Güzel Kokar?

Çimler Biçilince Neden Mis Gibi Güzel Kokar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 15:36

Çim biçilirken etrafa yayılan o yeşil, taze koku çoğumuza huzur verir. Çocukluğumuzun bahçelerini, yaz akşamlarını anımsatır. Ama aslında bu koku çimlerin mutlu olduğundan değil, hasar aldığından kaynaklanır. Bitki, yaralandığında kimyasal tepkiler verir. İşte burnumuza gelen o koku, bu kimyasalların ta kendisidir. Gelin iyice irdeleyelim!

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Çimler biçildiğinde havaya tam olarak ne salınıyor?

Çimler biçildiğinde havaya tam olarak ne salınıyor?

Taze biçilen çimlerin yaydığı o karakteristik koku, “green leaf volatiles” (GLV) adı verilen kimyasal bileşiklerden oluşur. Bu moleküller bitkiler zarar gördüğünde, yani örneğin bir böcek tarafından yenildiğinde veya mekanik olarak kesildiğinde havaya salınır. İçinde metanol, etanol, asetaldehit gibi uçucu karbon bileşenleri barındıran GLV’ler, burnumuza ulaşacak kadar küçük ve hareketlidir.

Hatta bazı türleri yaklaşık 1,6 km öteden bile algılanabilir. Çimenler bu kimyasalları, yaralı bölgelere yeni hücrelerin gönderilmesini sağlamak ya da mantar ve bakterilere karşı savunma oluşturmak için üretir.

GLV’ler yalnızca rastgele yayılan kokular değil, bitkilerin çevresine verdiği mesaj gibi.

GLV’ler yalnızca rastgele yayılan kokular değil, bitkilerin çevresine verdiği mesaj gibi.

Aynı türdeki diğer bitkiler bu sinyali algılayabilir ve “tehlike var” diyerek kaynaklarını köklere yönlendirerek savunmaya geçebilir. Bu refleks, bitkinin çiçekleri zarar görmeden önce enerjisini daha güvenli alanlara taşımasını sağlar. 

Hatta araştırmalar, çimin bir ucuna biçilmeye başlandığında diğer tarafının saniyeler içinde bu kimyasalları algılayıp hazırlık yaptığını ortaya koymuştur. Yani biçtiğiniz çim, neredeyse sizi koklayarak geldiğinizi anlayabiliyor!

Peki biz bu kokuyu neden seviyoruz?

Peki biz bu kokuyu neden seviyoruz?

İnsanlar çimleri yemese de bu kimyasallar aslında tanıdık geliyor çünkü sebzeler, meyveler ve hatta olgunlaşan bazı meyveler de benzer bileşikler salgılar. Evrimsel olarak bu kokular, bizim için “tazelik” veya “yenilebilirlik” sinyali taşıyor. Taze çimen kokusu bize bu nedenle doğal olarak hoş ve güvenli geliyor.

Üstelik çocukluk anılarımızda bahçeler, yaz tatilleri ve açık hava oyunları bu kokuya eşlik etmişse, beynimiz bu aromayı doğrudan mutlulukla bağdaştırıyor olabilir. Bu yüzden çim kokusu birçok insan için sadece ferah gelmiyor, pek çoğumuza nostaljiyi de anımsatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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