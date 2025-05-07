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Damacanalar Neden 20 Değil de 19 Litre Olarak Satılır?

Damacanalar Neden 20 Değil de 19 Litre Olarak Satılır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 18:06

Özellikle yaz aylarında su ihtiyacımız daha da artıyor, değil mi? Birçoğumuz evdeki damacanalarla susuzluğumuzu gideriyoruz. Musluk sularına güvenemeyenler için damacana su vazgeçilmez hale geliyor. Ancak bu büyük şişelerin üzerinde yazan “19 litre” ibaresi dikkat çekici. Peki bu sayı neden 20 değil de 19?

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Aslında 19 litre de değilmiş, haberiniz var mıydı?

Aslında 19 litre de değilmiş, haberiniz var mıydı?

Damacanaların üzerinde yazan 19 litre hacim, gerçekte tam olarak 19 litre değil. Bir damacananın tam kapasitesi yaklaşık olarak 18,927 litre. Bu da demek oluyor ki her damacanada yaklaşık 1 çay bardağı kadar daha az su var. Hani o küçük fark pek gözümüze çarpmasa da aslında 19 litre diye bildiğimiz bu damacanalar, teknik olarak biraz daha eksik geliyor.

Peki neden 20 litre değil? Sebebi Amerika bağlantılı!

Peki neden 20 litre değil? Sebebi Amerika bağlantılı!

Bu işin kökeni aslında Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor. Damacana üretiminde kullanılan plastik enjeksiyon makineleri ve kalıpların büyük bölümü ABD'den ithal ediliyor. ABD'de bizim kullandığımız litre değil, galon ölçü birimi geçerli. 1 galon yaklaşık 3,785 litreye denk geliyor. 

Damacanalar da Amerika’da 5 galon olarak üretiliyor, bu da litreye çevrildiğinde 18,927 litre ediyor. İşte bu yüzden Avrupa ve bizim gibi litre ölçüsünü kullanan ülkelerde damacanalar, 19 litre olarak piyasaya sunuluyor. Yani mesele aslında kalıpların litre değil galon esaslı olması!

Yani kafayı takmaya gerek yok, hepsi hesaplı kitaplı işler!

Yani kafayı takmaya gerek yok, hepsi hesaplı kitaplı işler!

Özellikle yuvarlak sayı takıntısı olanlar için bu durum biraz can sıkıcı olabilir ama gördüğünüz gibi işin arkasında basit bir üretim standardı yatıyor. Tam sayı sevdalıları için damacananın 20 litre olmaması biraz sinir bozucu olsa da aslında teknik ve pratik nedenler nedeniyle bu hacim belirlenmiş.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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