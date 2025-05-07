Damacanalar Neden 20 Değil de 19 Litre Olarak Satılır?

Bu işin kökeni aslında Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor. Damacana üretiminde kullanılan plastik enjeksiyon makineleri ve kalıpların büyük bölümü ABD'den ithal ediliyor. ABD'de bizim kullandığımız litre değil, galon ölçü birimi geçerli. 1 galon yaklaşık 3,785 litreye denk geliyor.

Damacanalar da Amerika’da 5 galon olarak üretiliyor, bu da litreye çevrildiğinde 18,927 litre ediyor. İşte bu yüzden Avrupa ve bizim gibi litre ölçüsünü kullanan ülkelerde damacanalar, 19 litre olarak piyasaya sunuluyor. Yani mesele aslında kalıpların litre değil galon esaslı olması!