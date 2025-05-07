Damacanalar Neden 20 Değil de 19 Litre Olarak Satılır?
Özellikle yaz aylarında su ihtiyacımız daha da artıyor, değil mi? Birçoğumuz evdeki damacanalarla susuzluğumuzu gideriyoruz. Musluk sularına güvenemeyenler için damacana su vazgeçilmez hale geliyor. Ancak bu büyük şişelerin üzerinde yazan “19 litre” ibaresi dikkat çekici. Peki bu sayı neden 20 değil de 19?
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Aslında 19 litre de değilmiş, haberiniz var mıydı?
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Peki neden 20 litre değil? Sebebi Amerika bağlantılı!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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