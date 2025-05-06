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Yaşam
19 Litrelik Damacanalarda Neden Genelde Kulp Bulunmaz?

19 Litrelik Damacanalarda Neden Genelde Kulp Bulunmaz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 16:17

Kocaman bir damacanayı kaldırmaya çalışırken zorlananlardan mısınız? Evet, çoğumuz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Elimizde 5 litrelik şişeyi rahatça taşırken, damacanalarda bu rahatlığı bulamıyoruz. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Gelin cevabını birlikte keşfedelim!

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Damacanalarda kulp olmamasının ilk nedeni: maliyet.

Damacanalarda kulp olmamasının ilk nedeni: maliyet.

5 litrelik şişelerin aksine, damacanalar çok daha fazla malzeme gerektiriyor ve üzerine bir de kulp eklenirse kullanılan hammaddenin miktarı daha da artıyor. Üreticiler, damacananın özellikle ağız kısmını sağlamlaştırmak için hali hazırda ekstra plastik kullanıyor ve bu haliyle bile maliyet oldukça yüksek. 

Eğer damacanaya kulp eklense, preform adı verilen üretim formu daha ağır hale gelecek ve bu da hem üretim hem de satış fiyatlarını artıracak. Bu nedenle firmalar maliyeti düşürmek ve çevresel etkileri azaltmak için damacanaları kulpsuz tasarlamayı tercih ediyor.

Kulp yapmak neden teknik olarak da sıkıntılı?

Kulp yapmak neden teknik olarak da sıkıntılı?

Damacananın sadece kulp kısmını kalınlaştırmak üretim sürecinde mümkün değil çünkü şişirme sırasında plastik tüm yüzeye eşit dağılmak zorunda. Yani kulp konulsa bile, ağırlığı taşıyabilmesi için damacananın tamamının daha yoğun üretilmesi gerekir ki bu da hem daha fazla hammadde hem de daha fazla maliyet demek olur. 

Üstelik bu hammaddeler çoğunlukla yurt dışından ithal ediliyor ve yalnızca %20 daha ağır bir preform bile ciddi ek maliyet yaratabiliyor. Bu yüzden üreticiler hem ekonomik hem de çevresel olarak daha sürdürülebilir bir çözüm sunmak için damacanaları kulpsuz bırakıyor.

Peki, biz bu taşıma işini nasıl kolaylaştırabiliriz?

Peki, biz bu taşıma işini nasıl kolaylaştırabiliriz?

Marketlerde ya da online satış sitelerinde kolayca bulabileceğiniz birkaç liralık damacana taşıma aparatları hem uygun fiyatlı hem de oldukça işlevsel. Hatta bazı su dağıtım firmaları bu aparatları ücretsiz bile verebiliyor. 

Ayrıca tekerlekli taşıma araçları da damacana taşımada büyük kolaylık sağlıyor ve hem kas gücünden hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Böylece hem daha az yoruluyor hem de doğaya zarar verme riskinizi azaltmış oluyorsunuz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Kalender Cansın

Amk hayatın anlamını çözdüm şu an; o kadar değerli bir bilgi.

Deniz V.

Bir diğer sebebi de kulp bölümünün temizliğinin zor olması