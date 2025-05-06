19 Litrelik Damacanalarda Neden Genelde Kulp Bulunmaz?
Kocaman bir damacanayı kaldırmaya çalışırken zorlananlardan mısınız? Evet, çoğumuz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Elimizde 5 litrelik şişeyi rahatça taşırken, damacanalarda bu rahatlığı bulamıyoruz. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Gelin cevabını birlikte keşfedelim!
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Damacanalarda kulp olmamasının ilk nedeni: maliyet.
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Kulp yapmak neden teknik olarak da sıkıntılı?
Peki, biz bu taşıma işini nasıl kolaylaştırabiliriz?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Amk hayatın anlamını çözdüm şu an; o kadar değerli bir bilgi.
Bir diğer sebebi de kulp bölümünün temizliğinin zor olması