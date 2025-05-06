19 Litrelik Damacanalarda Neden Genelde Kulp Bulunmaz?

5 litrelik şişelerin aksine, damacanalar çok daha fazla malzeme gerektiriyor ve üzerine bir de kulp eklenirse kullanılan hammaddenin miktarı daha da artıyor. Üreticiler, damacananın özellikle ağız kısmını sağlamlaştırmak için hali hazırda ekstra plastik kullanıyor ve bu haliyle bile maliyet oldukça yüksek.

Eğer damacanaya kulp eklense, preform adı verilen üretim formu daha ağır hale gelecek ve bu da hem üretim hem de satış fiyatlarını artıracak. Bu nedenle firmalar maliyeti düşürmek ve çevresel etkileri azaltmak için damacanaları kulpsuz tasarlamayı tercih ediyor.