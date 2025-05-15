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Solak İnsanlar Gerçekten Daha mı Zeki Oluyor?

Solak İnsanlar Gerçekten Daha mı Zeki Oluyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 13:31

Solak olmak çoğu zaman ilginç bir özellik olarak görülür. Özellikle bazı ünlü isimlerin solak olması, bu kişilerin farklı düşünebildiği algısını doğurur. Pek çok kişi, solakların daha zeki olup olmadığını merak eder. Bilim insanları bu sorunun cevabını ararken oldukça şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Ancak her şey, göründüğü kadar net değil.

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Dünya nüfusunun yalnızca %10’u solak olmasına rağmen, tarihte ve günümüzde birçok etkili ismin solak olduğu biliniyor.

Dünya nüfusunun yalnızca %10’u solak olmasına rağmen, tarihte ve günümüzde birçok etkili ismin solak olduğu biliniyor.

Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Paul McCartney, Oprah Winfrey, Bill Gates, Steve Jobs ve Barack Obama gibi pek çok ünlü ismin ortak noktası, baskın ellerinin sol olması. Bu durum, solak bireylerin daha zeki olup olmadığını düşündürtüyor. Yapılan bir araştırma, özellikle zorlayıcı matematik problemlerinde solak öğrencilerin sağlaklara göre daha başarılı olduğunu ortaya koydu. 

6 ila 17 yaş arasındaki 2.300 öğrenciyle yapılan çalışma, kolay sorularda fark yaratmasa da ileri düzey problemlerde solakların belirgin üstünlük gösterdiğini söylüyor. Bunun sebebi olarak da solaklarda beynin iki yarım küresi arasındaki bağlantıyı sağlayan corpus callosum’un daha büyük olması gösteriliyor. Yapısal fark, uzamsal yetenekleri geliştiriyor ve matematik gibi alanlarda avantaj sağlayabiliyor.

Solaklık her zaman doğal bir özellik olmayabiliyor.

Solaklık her zaman doğal bir özellik olmayabiliyor.

Beynin sol yarısında doğum öncesi oluşan bir hasar, sağ beyin yarım küresinin devreye girmesine neden olabiliyor ve sonucunda birey, solak olabiliyor ve buna “patolojik solaklık” deniyor. Bu tip solaklık, öğrenme güçlükleri gibi bazı bilişsel sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. 

Yani her solak birey için “daha zeki” demek doğru değil çünkü solaklık bazen yüksek zekayla, bazen de öğrenme sorunlarıyla bağlantılı olabiliyor. Aslında solaklar, zeka spektrumunun hem en üstünde hem de en altında daha fazla temsil ediliyor olabilir.

Bazı çalışmalar solakların belirli alanlarda öne çıktığını gösterse de diğer araştırmalar, sağlakların genel IQ ortalamasının çok az da olsa daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı çalışmalar solakların belirli alanlarda öne çıktığını gösterse de diğer araştırmalar, sağlakların genel IQ ortalamasının çok az da olsa daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

20.000’den fazla kişiyle yapılan bir inceleme, sağlak bireylerin IQ ortalamasında küçük bir farkla önde olduğunu belirtiyor. Yani zeka ile el tercihi arasındaki ilişki hala net değil. Dahası, tarih boyunca solaklara karşı ciddi önyargılar beslenmiş. Eski İngilizce’de “sol” kelimesi zayıf ya da bozuk anlamına gelirken, “sağ” doğruluk, adalet ve beceri gibi olumlu anlamlar taşır. 

Hatta Roma döneminde “sinister” (sol) kelimesi uğursuzluğu ifade ederken, “dexter” (sağ) kelimesi günümüzde “beceriklilik” anlamındaki “dexterity” kelimesine dönüşmüştü. Üstelik modern araştırmalar solaklığın şizofreni, disleksi ve bazı sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Ancak bağlantıların, nedensellik anlamına gelmediği de açıkça belirtiliyor.

Konumuza dönecek olursak; solaklık, zekayla birebir bağlantılı değil ama belirli alanlarda avantajlar sunabiliyor. Özellikle matematiksel beceriler ve uzamsal düşünme gibi alanlarda solaklar ön plana çıkabiliyor. Ancak her solak bireyin üstün zekaya sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Bilim insanları, konunun hala daha fazla araştırılması gerektiğini vurguluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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