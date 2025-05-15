Solak İnsanlar Gerçekten Daha mı Zeki Oluyor?

Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Paul McCartney, Oprah Winfrey, Bill Gates, Steve Jobs ve Barack Obama gibi pek çok ünlü ismin ortak noktası, baskın ellerinin sol olması. Bu durum, solak bireylerin daha zeki olup olmadığını düşündürtüyor. Yapılan bir araştırma, özellikle zorlayıcı matematik problemlerinde solak öğrencilerin sağlaklara göre daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

6 ila 17 yaş arasındaki 2.300 öğrenciyle yapılan çalışma, kolay sorularda fark yaratmasa da ileri düzey problemlerde solakların belirgin üstünlük gösterdiğini söylüyor. Bunun sebebi olarak da solaklarda beynin iki yarım küresi arasındaki bağlantıyı sağlayan corpus callosum’un daha büyük olması gösteriliyor. Yapısal fark, uzamsal yetenekleri geliştiriyor ve matematik gibi alanlarda avantaj sağlayabiliyor.