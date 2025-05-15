Solak İnsanlar Gerçekten Daha mı Zeki Oluyor?
Solak olmak çoğu zaman ilginç bir özellik olarak görülür. Özellikle bazı ünlü isimlerin solak olması, bu kişilerin farklı düşünebildiği algısını doğurur. Pek çok kişi, solakların daha zeki olup olmadığını merak eder. Bilim insanları bu sorunun cevabını ararken oldukça şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Ancak her şey, göründüğü kadar net değil.
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Dünya nüfusunun yalnızca %10’u solak olmasına rağmen, tarihte ve günümüzde birçok etkili ismin solak olduğu biliniyor.
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Solaklık her zaman doğal bir özellik olmayabiliyor.
Bazı çalışmalar solakların belirli alanlarda öne çıktığını gösterse de diğer araştırmalar, sağlakların genel IQ ortalamasının çok az da olsa daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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