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Yeni Bir Araştırmaya Göre İnsan Ömrünün Biyolojik Sınırı Olmayabilir

Yeni Bir Araştırmaya Göre İnsan Ömrünün Biyolojik Sınırı Olmayabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 15:58

“En fazla kaç yıl yaşayabiliriz?” sorusu yıllardır tartışılıyor ama artık yanıtı biraz değişiyor gibi görünüyor. Dünyada yaşam süreleri durmaksızın artarken bazı uzmanlar bu yükselişin yavaşladığını söylüyordu. Fakat yeni bir araştırma bu fikri tamamen tersine çevirdi. Araştırmaya göre insan ömrü bir sınıra dayanmıyor ve artmaya devam edecek. Hadi detaylara bakalım!

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Gerçekten de bir üst sınır yok mu?

Gerçekten de bir üst sınır yok mu?

Zürih Üniversitesi İnsan Evrimsel Ekoloji Grubu’ndan iki araştırmacının yaptığı yeni bir çalışmaya göre, insan ömrü için biyolojik bir tavan sınırlaması bulunmuyor. Henüz hakem onayından geçmemiş araştırmada, geçtiğimiz yıl yayınlanan ve özellikle zengin ülkelerde yaşam süresindeki artışın yavaşladığını iddia eden bir makale yeniden yorumlandı. 

Araştırmacılar, bu yavaşlamanın yalnızca bazı ülkeler için geçerli olduğuna ve başka ülkelerin hızla ilerlediğine dikkat çekiyor. Yani bazı bölgelerde artış durmuş görünse bile dünya genelinde yaşam süresinde ilerleme sürüyor.

Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Araştırmacılar, bu durumu teknoloji ve spor dünyasından örneklerle açıklıyor. Nasıl ki otomobil motorları, bilgisayar işlemcileri ya da tenis gibi alanlarda sürekli yeni rekorlar kırılıyor ve zirve sürekli el değiştiriyorsa; tıp ve sosyal refah alanındaki gelişmeler de ülkeden ülkeye değişim gösteriyor. Başka bir deyişle; bir ülkede yaşam süresi artışı yavaşlarken başka bir ülke bu alanda liderliği ele geçirebiliyor. 

Nitekim son 20 yılda erkeklerde en yüksek yaşam süresine sahip ülke 6 kez değişmiş, kadınlarda ise 4 kez liderlik el değiştirmiş.

Gelecek ne söylüyor?

Gelecek ne söylüyor?

Araştırmada, 2000-2020 arasında erkeklerin yaşam süresinin her on yılda ortalama 1,96 yıl arttığı belirtiliyor. Bu rakam, 1840’tan bu yana her on yılda kaydedilen 2,03 yıllık artıştan çok da uzak değil. Kadınlarda ise 2000-2020 arasında yaşam süresi her on yılda 1,45 yıl artmış; bu oran da 1840’tan bu yana görülen 2,31 yıllık artışın altında kalsa da ilerlemenin hala sürdüğünü gösteriyor. 

Uzmanlar, mevcut hızla gidilirse kadınların ortalama yaşam süresinin 2063 yılında 100 yıla ulaşacağını öngörüyor. Bakalım ileride daha neler göreceğiz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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