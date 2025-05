Yeni Bir Araştırmaya Göre İnsan Ömrünün Biyolojik Sınırı Olmayabilir

Araştırmada, 2000-2020 arasında erkeklerin yaşam süresinin her on yılda ortalama 1,96 yıl arttığı belirtiliyor. Bu rakam, 1840’tan bu yana her on yılda kaydedilen 2,03 yıllık artıştan çok da uzak değil. Kadınlarda ise 2000-2020 arasında yaşam süresi her on yılda 1,45 yıl artmış; bu oran da 1840’tan bu yana görülen 2,31 yıllık artışın altında kalsa da ilerlemenin hala sürdüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, mevcut hızla gidilirse kadınların ortalama yaşam süresinin 2063 yılında 100 yıla ulaşacağını öngörüyor. Bakalım ileride daha neler göreceğiz!