Yeni Bir Araştırmaya Göre İnsan Ömrünün Biyolojik Sınırı Olmayabilir

Zürih Üniversitesi İnsan Evrimsel Ekoloji Grubu’ndan iki araştırmacının yaptığı yeni bir çalışmaya göre, insan ömrü için biyolojik bir tavan sınırlaması bulunmuyor. Henüz hakem onayından geçmemiş araştırmada, geçtiğimiz yıl yayınlanan ve özellikle zengin ülkelerde yaşam süresindeki artışın yavaşladığını iddia eden bir makale yeniden yorumlandı.

Araştırmacılar, bu yavaşlamanın yalnızca bazı ülkeler için geçerli olduğuna ve başka ülkelerin hızla ilerlediğine dikkat çekiyor. Yani bazı bölgelerde artış durmuş görünse bile dünya genelinde yaşam süresinde ilerleme sürüyor.