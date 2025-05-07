Yeni Bir Araştırmaya Göre İnsan Ömrünün Biyolojik Sınırı Olmayabilir
“En fazla kaç yıl yaşayabiliriz?” sorusu yıllardır tartışılıyor ama artık yanıtı biraz değişiyor gibi görünüyor. Dünyada yaşam süreleri durmaksızın artarken bazı uzmanlar bu yükselişin yavaşladığını söylüyordu. Fakat yeni bir araştırma bu fikri tamamen tersine çevirdi. Araştırmaya göre insan ömrü bir sınıra dayanmıyor ve artmaya devam edecek. Hadi detaylara bakalım!
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Gerçekten de bir üst sınır yok mu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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