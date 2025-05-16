Salyangozlar Neden Yağmur Yağar Yağmaz Ortaya Çıkıyor?
Bahçenizde yağmur sonrası bir anda salyangozlar belirmeye başlıyorsa yalnız değilsiniz. Islak zeminlerde belirginleşen izleri ve yapraklardaki tahribatlarıyla kendilerini hemen belli ediyorlar. Gündüz göremediğimiz bu canlılar, yağmurla birlikte dışarı fırlıyor gibi davranıyor. Bunun ardında düşündüğünüzden daha mantıklı sebepler var. Özellikle nemli ortamlarda hayatta kalma stratejileri oldukça ilginç.
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Neden sadece yağmurda ortaya çıkıyorlar?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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