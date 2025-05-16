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Salyangozlar Neden Yağmur Yağar Yağmaz Ortaya Çıkıyor?

Salyangozlar Neden Yağmur Yağar Yağmaz Ortaya Çıkıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 16:26

Bahçenizde yağmur sonrası bir anda salyangozlar belirmeye başlıyorsa yalnız değilsiniz. Islak zeminlerde belirginleşen izleri ve yapraklardaki tahribatlarıyla kendilerini hemen belli ediyorlar. Gündüz göremediğimiz bu canlılar, yağmurla birlikte dışarı fırlıyor gibi davranıyor. Bunun ardında düşündüğünüzden daha mantıklı sebepler var. Özellikle nemli ortamlarda hayatta kalma stratejileri oldukça ilginç.

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Neden sadece yağmurda ortaya çıkıyorlar?

Neden sadece yağmurda ortaya çıkıyorlar?

Salyangozlar ve sümüklü böcekler teknik olarak gastropod olarak adlandırılır ve yumuşakçalar sınıfına dahildir. Vücutları oldukça hassas ve sıvı kaybına açık yapıdadır. Bu yüzden hayatta kalabilmek için nemli ortamlar onlar için olmazsa olmazdır. Güneşli veya kuru havalarda dışarıda dolaşmaları halinde vücutlarındaki nem hızla buharlaşır ve bu da onlar için ölümcül olabilir. 

Bu yüzden sadece yağmur yağdığında, toprağın nemlendiği zamanlarda ya da bahçe sulandıktan sonra dışarı çıkmayı tercih ederler. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hem sulama sıklığı hem de bitki bolluğu arttığı için salyangozların görünme ihtimali de artar. Ayrıca gece saatlerinde hava daha serin ve nemli olduğu için genellikle gece aktiftirler. Avcıların az olduğu bu saatlerde yiyecek aramak onlar için daha güvenli.

Peki hava güneşliyken nereye saklanıyorlar?

Peki hava güneşliyken nereye saklanıyorlar?

Yağmurlu hava geçince salyangozları bir anda ortadan kaybolmuş gibi hissediyoruz ama aslında onlar sadece saklanıyor. Çünkü nem azaldığında hayatta kalmak için gizlenmek zorundalar. Salyangozlar, boş saksıların içi, pencere altları, taşların altı ya da odun yığınları gibi serin, gölgeli alanlara saklanır. 

Sümüklü böcekler ise daha küçük aralıklara sığınır çünkü onların kabukları yoktur. Bu yüzden daha korunaklı ve nemli alanlar bulmak zorundadırlar. Hem salyangozlar hem de sümüklü böcekler, kuruma riskine karşı mukus üretir. Bu mukus kuruduğunda bir tür mühürleme etkisi yapar ve vücuttan su kaybını önler. Salyangozların kabuğu da ayrıca onları dış ortamdan yalıtarak bu sürece yardımcı olur. Kurak dönemlerde haftalarca aynı noktada hareketsiz kalabilirler.

Bahçenizi nasıl koruyabilirsiniz?

Bahçenizi nasıl koruyabilirsiniz?

Özellikle genç fidanlar ve taze yapraklar onlar için açık hedef halindedir. Üstelik bazı türler çok hızlı çoğalabildiği için küçük bir sorun kısa sürede istilaya dönüşebilir. Eğer yağmur sonrası sürekli bu canlıları görüyorsanız, çevrede onlar için uygun saklanma alanları olabilir. 

Taş yığınları, odunluklar, boş saksılar ve nemli toprak yığınları gibi bölgeleri kontrol etmek faydalı olacaktır. İç mekanlara bile girebilecekleri unutulmamalı, özellikle bodrum gibi nemli bölgelerden ev içine sızabilirler. Bu nedenle kapı altı boşlukları ve duvar çatlakları kontrol edilmeli, gerekirse nem giderici cihazlar kullanılmalı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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