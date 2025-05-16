Salyangozlar Neden Yağmur Yağar Yağmaz Ortaya Çıkıyor?

Salyangozlar ve sümüklü böcekler teknik olarak gastropod olarak adlandırılır ve yumuşakçalar sınıfına dahildir. Vücutları oldukça hassas ve sıvı kaybına açık yapıdadır. Bu yüzden hayatta kalabilmek için nemli ortamlar onlar için olmazsa olmazdır. Güneşli veya kuru havalarda dışarıda dolaşmaları halinde vücutlarındaki nem hızla buharlaşır ve bu da onlar için ölümcül olabilir.

Bu yüzden sadece yağmur yağdığında, toprağın nemlendiği zamanlarda ya da bahçe sulandıktan sonra dışarı çıkmayı tercih ederler. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hem sulama sıklığı hem de bitki bolluğu arttığı için salyangozların görünme ihtimali de artar. Ayrıca gece saatlerinde hava daha serin ve nemli olduğu için genellikle gece aktiftirler. Avcıların az olduğu bu saatlerde yiyecek aramak onlar için daha güvenli.