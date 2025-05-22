Nedimeler Neden Aynı Renk Elbise Giyer? Meğer Şeytanla İlgisi Varmış!
Düğün sürecinde düşünülecek çok fazla detay var! Üstelik bu detaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda karşımıza çıkan 'nedime' detayı artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Nedime, özetle düğün sürecinde gelinin yanında olan ve ona her türlü desteği sunan kişidir. Nedimeler, gelinin yakın kız arkadaşları, akrabaları olabilir veya organizasyon şirketleri tarafından nedimeler ayarlanabilir.
Özellikle yurt dışında, nedimelerin hep aynı renklerde elbiseler giydiğini görürsünüz. Henüz ülkemizde pek de yaygın olmayan bu ritüelin sebebi nedir peki?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle şunu belirtelim: Nedime olmak büyük bir sorumluluk ister.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki nedimeler neden hep aynı renk giyiniyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın