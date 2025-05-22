Nedimeler Neden Aynı Renk Elbise Giyer? Meğer Şeytanla İlgisi Varmış!

Düğün sürecinde düşünülecek çok fazla detay var! Üstelik bu detaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda karşımıza çıkan 'nedime' detayı artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Nedime, özetle düğün sürecinde gelinin yanında olan ve ona her türlü desteği sunan kişidir. Nedimeler, gelinin yakın kız arkadaşları, akrabaları olabilir veya organizasyon şirketleri tarafından nedimeler ayarlanabilir.

Özellikle yurt dışında, nedimelerin hep aynı renklerde elbiseler giydiğini görürsünüz. Henüz ülkemizde pek de yaygın olmayan bu ritüelin sebebi nedir peki?

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