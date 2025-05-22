onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Nedimeler Neden Aynı Renk Elbise Giyer? Meğer Şeytanla İlgisi Varmış!

Nedimeler Neden Aynı Renk Elbise Giyer? Meğer Şeytanla İlgisi Varmış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 10:28

Düğün sürecinde düşünülecek çok fazla detay var! Üstelik bu detaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda karşımıza çıkan 'nedime' detayı artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Nedime, özetle düğün sürecinde gelinin yanında olan ve ona her türlü desteği sunan kişidir. Nedimeler, gelinin yakın kız arkadaşları, akrabaları olabilir veya organizasyon şirketleri tarafından nedimeler ayarlanabilir.

Özellikle yurt dışında, nedimelerin hep aynı renklerde elbiseler giydiğini görürsünüz. Henüz ülkemizde pek de yaygın olmayan bu ritüelin sebebi nedir peki?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle şunu belirtelim: Nedime olmak büyük bir sorumluluk ister.

Öncelikle şunu belirtelim: Nedime olmak büyük bir sorumluluk ister.

Eğer düğün işlerine daha önce yakından tanıklık etmediyseniz, nedimeler birazcık 'konu mankeni' gibi görünebilir. Halbuki dışarıdan bakan gözlerin, nedimelerin önemini anlaması pek de mümkün değil. Düğün sürecinde birçok aksilik yaşanabilir, gelinin pek çok şeye ihtiyacı olabilir. Tam da bu noktada nedimeler devreye girer. Zaten gördüğünüz üzere, nedime genellikle tek bir kişi değildir. Gelinin birkaç yakın arkadaşı, yakın arkabaları bu görevi üstlenir.

Ülkemizde de son yıllarda yayılmaya başlayan 'nedime' kavramının tarihi aslında çok uzun yıllar öncesine uzanıyor. Şimdilerde kına ve düğün organizasyonlarında geline yardımcı olması için tutulan ve aynı tarzlarda giyinen nedimeler, geçmiş yıllarda çok daha fazla sorumluluğa sahipti.

Peki nedimeler neden hep aynı renk giyiniyor?

Peki nedimeler neden hep aynı renk giyiniyor?

Nedimelerin uyumlu görünmesi için aynı renkte, aynı tarzda elbiseler giydiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ayrıca geline gölge düşürmemek için daha sade tasarımların seçilmesi de oldukça mantıklı. Fakat tüm bu açıklamalar, biraz eksik kalıyor. Nedimelerin aynı giyinmesinin nedenini öğrenmek için biraz tarih yolculuğu yapalım.

Düğünün ilk çıktığı yer olarak düşünülen Antik Roma'da, gelin aslında nedimelerinden ayırt edilemezdi. Gelin ve nedimeler o zamanlarda aynı kıyafetleri giyiyordu. Bunun nedeni ise kötü ruhların müjdeli haberler tarafından harekete geçirilme ihtimaliydi. Kötü ruhlar, herkesin aynı giyindiği bir ortamda gelini ayırt edemezdi!

Gelin, düğün sırasında damadı geri çevirebilirdi. Gururu kırılan damat ise hıncını gelinden çıkarmak isterdi fakat bulabilirse! Nedimelerin ve gelinin aynı şeyleri giymesinin nedeni aslında gelini damattan ve kötü ruhlardan korumaktı. Kıskanç kişiler ve kötü amaçları olanlar, düğün bitene kadar kimin 'gerçek' gelin olduğunu anlayamazdı.

Neyse ki zaman içerisinde düğünlerdeki 'şeytan' tehdidi ortadan kalktı. Viktorya dönemine gelindiğinde nedimeler ve gelin farklı kıyafetler giymeye başladı. Bu adet ise nedimelerin gelinin önüne geçmemesi ve uyum içerisinde görünmesi için benzer kıyafetler giyilmesi şeklinde devam etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın