onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Onlar da mı İş Beğenmiyor? Güney Kore'deki İnsansız Mağazaların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Onlar da mı İş Beğenmiyor? Güney Kore'deki İnsansız Mağazaların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 15:56

Teknolojinin gelişmesi hayatımızı da kökünden değiştiriyor hiç şüphesiz. Fakat dünyadaki her ülke, aynı gelişmiş düzeyine sahip değil. Teknolojinin en gelişmiş olduğu ülkelerden biri olan Güney Kore'de artık insansız marketlerin sayısı bi' hayli çoğaldı. Öyle ki ramen dükkanları, kafeler, dondurmacılar, barlar bile insansız hizmet veriyor. 

İlk bakışta oldukça etkileyici görünen bu 'insansız mağazalar' aslında bize git gide kötü bir hal aldığımızı gösteriyor olabilir mi?

Seul'dan aktaran BBC muhabiri David Cann'ın röportajına bir bakalım.

Kaynak: BBC Türkçe

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güney Kore'ye yolunuz düşerse, insansız dükkanlara denk gelmeniz de oldukça olası.

Güney Kore'ye yolunuz düşerse, insansız dükkanlara denk gelmeniz de oldukça olası.
koreapro.org

Son yıllarda ilerleyen teknoloji, insanların farklı 'çözümler' bulmasını sağladı. Bunlardan bir tanesi de insanların çalışmadığı marketler oldu. Ülkemizde müşterilerin kendi alışverişlerini yapabildikleri mağazalar bulunuyor. Bu mağazalarda ürünlerinizi kasaya kendiniz koyuyorsunuz ve kendiniz ödeme yapıyorsunuz. Fakat bu mağazalarda hala reyonları düzeltmesi için ya da insanlara yardımcı olması için çalışanlar bulunuyor.

Güney Kore'deki 'insansız' mağazalar ise gün geçtikçe artıyor. Üstelik sadece marketler değil, ramen dükkanları, dondurmacılar, hatta barlar bile insansız bir hale dönüşüyor. 

BBC'den David Cann'in haberine göre, 24 saat açık olan bu dükkanlarda ne bir güvenlik görevlisi var ne de bir çalışan. Sadece ürünler ve ödeme yapılacak kasalar var. Aynı mahalle içerisinde kırtasiye, suşi dükkanı ve evcil hayvan eşyaları satan bir dükkan da aynı şekilde çalışıyor. Cann, 24 saat açık bir barın kurucusuyla konuşuyor. Barın sahibi, yalnızca 2 kişiyle normalde 12 kişinin çalışması gerektiği bir barı işlettiğini söylüyor.

Asgari ücret artıyor, insanlar 3D işlerde (kirli, tehlikeli, zahmetli) işlerde çalışmak istemiyor.

Asgari ücret artıyor, insanlar 3D işlerde (kirli, tehlikeli, zahmetli) işlerde çalışmak istemiyor.
koreacrate.com

İnsansız bir barın sahibi Kim Sung-rae, neden böyle bir şey tercih ettiğini şu sözlerle açıklıyor: 'İnsansız sistemlere geçme nedenim öncelikle asgari ücretin artmasıydı. Bu zorluğun iki çözümü var: Robot teknolojileri ya da otomasyon; bir de insansızlık.'

Güney Kore'de son on yıldır doğum oranları düşmeye devam ediyor. Öyle ki Güney Kore, dünyada en düşük doğum oranlarına sahip ülke. Bu düşüşün devam etmesi, iş gücünün azalmasına sebep oluyor. Ayrıca asgari ücret de aynı miktarda artıyor. Yeni neslin, İngilizce'de 3D işler olarak anılan işlerde çalışmak istemediği aktarılıyor. 

Kore Ekonomik Araştırma Enstitüsü'ne göre, önümüzdeki süreçte Güney Kore'deki işlerin yüzde 43'ü otomasyonla yürütülebilir. Fakat bu, ülke için büyük bir risk demek aslında! Girişimciler, yeni iş kollarını kovalarken iş gücü piyasasında endişeler de artıyor.

Kore Market İşçileri Sendikası gibi kuruluşlar, iş gücünün piyasadan tamamen silinmesinden endişe duyuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın