Onlar da mı İş Beğenmiyor? Güney Kore'deki İnsansız Mağazaların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
Teknolojinin gelişmesi hayatımızı da kökünden değiştiriyor hiç şüphesiz. Fakat dünyadaki her ülke, aynı gelişmiş düzeyine sahip değil. Teknolojinin en gelişmiş olduğu ülkelerden biri olan Güney Kore'de artık insansız marketlerin sayısı bi' hayli çoğaldı. Öyle ki ramen dükkanları, kafeler, dondurmacılar, barlar bile insansız hizmet veriyor.
İlk bakışta oldukça etkileyici görünen bu 'insansız mağazalar' aslında bize git gide kötü bir hal aldığımızı gösteriyor olabilir mi?
Seul'dan aktaran BBC muhabiri David Cann'ın röportajına bir bakalım.
Kaynak: BBC Türkçe
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Güney Kore'ye yolunuz düşerse, insansız dükkanlara denk gelmeniz de oldukça olası.
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Asgari ücret artıyor, insanlar 3D işlerde (kirli, tehlikeli, zahmetli) işlerde çalışmak istemiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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