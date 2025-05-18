Onlar da mı İş Beğenmiyor? Güney Kore'deki İnsansız Mağazaların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Son yıllarda ilerleyen teknoloji, insanların farklı 'çözümler' bulmasını sağladı. Bunlardan bir tanesi de insanların çalışmadığı marketler oldu. Ülkemizde müşterilerin kendi alışverişlerini yapabildikleri mağazalar bulunuyor. Bu mağazalarda ürünlerinizi kasaya kendiniz koyuyorsunuz ve kendiniz ödeme yapıyorsunuz. Fakat bu mağazalarda hala reyonları düzeltmesi için ya da insanlara yardımcı olması için çalışanlar bulunuyor.

Güney Kore'deki 'insansız' mağazalar ise gün geçtikçe artıyor. Üstelik sadece marketler değil, ramen dükkanları, dondurmacılar, hatta barlar bile insansız bir hale dönüşüyor.

BBC'den David Cann'in haberine göre, 24 saat açık olan bu dükkanlarda ne bir güvenlik görevlisi var ne de bir çalışan. Sadece ürünler ve ödeme yapılacak kasalar var. Aynı mahalle içerisinde kırtasiye, suşi dükkanı ve evcil hayvan eşyaları satan bir dükkan da aynı şekilde çalışıyor. Cann, 24 saat açık bir barın kurucusuyla konuşuyor. Barın sahibi, yalnızca 2 kişiyle normalde 12 kişinin çalışması gerektiği bir barı işlettiğini söylüyor.