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Dilimizin Arka Kısımlarında Oluşan Bu Beyazlığın Sebebi Nedir?

Dilimizin Arka Kısımlarında Oluşan Bu Beyazlığın Sebebi Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 16:43

Dilinizin arkasında zaman zaman beyaz bir tabaka oluştuğunu fark etmişsinizdir. Bunu görünce insan bir tedirgin oluyor tabii. “Acaba bir sorun mu var?” diye düşünmek çok normal. Ama her zaman korkulacak bir durum olmayabilir. Gelin sebeplerine tek tek bakalım...

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Dilin üzerindeki bu beyazlık çoğu zaman dil yüzeyinde biriken şeylerden kaynaklanıyor.

Dilin üzerindeki bu beyazlık çoğu zaman dil yüzeyinde biriken şeylerden kaynaklanıyor.

Yani bakteriler, yiyecek artıkları, ölü hücreler ya da ağız kuruluğu gibi şeyler… Bunlar dilin üzerindeki o minik çıkıntıların arasına yerleştiğinde böyle beyaz bir görüntü oluşabiliyor. Özellikle çok fazla yumuşak gıda tüketiyorsanız ya da ağzınızı yeterince temizlemiyorsanız bu görüntüyle karşılaşmak mümkün. 

Hatta sadece ağızdan nefes almak bile bu durumu tetikleyebiliyor. Tütün kullanımı, alkol, su içmemek ya da diş yapısındaki sivri bir bölge de bazen dilin arka tarafını tahriş edebiliyor.

Peki her zaman aynı nedenden mi kaynaklanıyor?

Peki her zaman aynı nedenden mi kaynaklanıyor?

Kimi zaman bu beyazlık, vücutta başka bir dengenin değiştiğine işaret eden bir belirti olarak da ortaya çıkabiliyor. Ağız florasında bir değişiklik, bazı ilaçların etkisi ya da ağız içinde farklı tepkimeler.. Bazen vitamin eksiklikleri ya da takma diş gibi şeyler de bu görünümle ilişkilendirilebiliyor. 

Ağız içinde ada şekilli boşluklar görüldüğünde bu da dilde farklı bir görüntüye sebep olabiliyor.

Genellikle ağız içini temiz tutmak bu durumu azaltmak için yeterli olabiliyor.

Genellikle ağız içini temiz tutmak bu durumu azaltmak için yeterli olabiliyor.

Yumuşak bir fırçayla dili nazikçe temizlemek ya da dil temizleyici kullanmak işe yarayabilir. Bol su içmek de ağızda biriken kalıntıları uzaklaştırmak için etkili bir yöntem. Ama eğer bu görüntü uzun süre kalıyorsa ve geçmiyorsa, başka belirtiler de varsa o zaman belki bir uzmana görünmeyi düşünebilirsiniz. Önemli olan, paniğe kapılmadan gözlem yapmak ve ağız bakımını ihmal etmemek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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