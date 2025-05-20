Dilimizin Arka Kısımlarında Oluşan Bu Beyazlığın Sebebi Nedir?
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Dilin üzerindeki bu beyazlık çoğu zaman dil yüzeyinde biriken şeylerden kaynaklanıyor.
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Peki her zaman aynı nedenden mi kaynaklanıyor?
Genellikle ağız içini temiz tutmak bu durumu azaltmak için yeterli olabiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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