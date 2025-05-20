Dilimizin Arka Kısımlarında Oluşan Bu Beyazlığın Sebebi Nedir?

Yani bakteriler, yiyecek artıkları, ölü hücreler ya da ağız kuruluğu gibi şeyler… Bunlar dilin üzerindeki o minik çıkıntıların arasına yerleştiğinde böyle beyaz bir görüntü oluşabiliyor. Özellikle çok fazla yumuşak gıda tüketiyorsanız ya da ağzınızı yeterince temizlemiyorsanız bu görüntüyle karşılaşmak mümkün.

Hatta sadece ağızdan nefes almak bile bu durumu tetikleyebiliyor. Tütün kullanımı, alkol, su içmemek ya da diş yapısındaki sivri bir bölge de bazen dilin arka tarafını tahriş edebiliyor.