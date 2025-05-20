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Yirmilik Dişler Neden Çocukken Değil de Yetişkinlikte Çıkıyor?

Yirmilik Dişler Neden Çocukken Değil de Yetişkinlikte Çıkıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 11:41

Yirmilik dişlerin genellikle lise sonrası dönemde çıkması pek çok kişi için hem can sıkıcı hem de merak konusu. Çocukken çıksalardı ne güzel olurdu, değil mi? Tatilden, okuldan veya işten izin almaya da gerek kalmazdı. Ama maalesef biyolojimiz buna izin vermiyor. Aslında bunun arkasında hem evrimsel hem de yapısal nedenler var. Gelin sebeplerine bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Yirmilik dişler yani üçüncü azı dişleri, genellikle 17 ila 21 yaşları arasında ortaya çıkar.

Yirmilik dişler yani üçüncü azı dişleri, genellikle 17 ila 21 yaşları arasında ortaya çıkar.

Bunun temel nedeni, insan çenesinin çocukluk döneminde bu kadar fazla dişi barındırabilecek kadar gelişmemiş olması. Çocuklukta çene yapısı henüz yeterince büyümediği için yirmilik dişlerin erken çıkması çene yapısına zarar verebilir. Üstelik modern insanlarda çene yapısı artık atalarımıza göre daha kısa. Bunun sebebi ise beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi. 

Eskiden insanlar çiğ sebzeler, sert etler ve kabuklu yiyecekler tükettiği için çeneleri daha çok çalışır, bu da çene kemiklerinin daha fazla uzamasına neden olurdu. Bugün ise daha yumuşak ve işlenmiş gıdalar tükettiğimizden çenelerimiz artık bu kadar büyük gelişmiyor. Haliyle yirmilik dişlere çoğu zaman yer kalmıyor.

Yirmilik dişlerin temel amacı aslında oldukça mantıklı.

Yirmilik dişlerin temel amacı aslında oldukça mantıklı.

Atalarımız, sert yiyecekler yediklerinden dolayı genç yaşta dişlerini kaybedebiliyorlardı. Bu noktada devreye yirmilik dişler giriyordu. İlk ve ikinci azılar hasar gördüğünde ya da döküldüğünde, yirmilik dişler o boşlukları dolduruyordu. Yani bir nevi yedek diş olarak görev yapıyorlardı. 

Günümüzde ise bu durum pek geçerli değil çünkü modern yaşamda diş sağlığına daha çok dikkat ediyoruz ve dişlerimizi bu kadar erken kaybetmiyoruz. Bu da yirmilik dişleri fazlalık haline getiriyor. Genellikle ağrı, enfeksiyon, çene bozuklukları ve diş sıkışmaları gibi sorunlara yol açıyorlar. Bu yüzden çoğu kişi bu dişleri çektirmek zorunda kalıyor.

Çoğu insanda dört adet yirmilik diş bulunur ama herkesinki aynı şekilde çıkmayabilir.

Çoğu insanda dört adet yirmilik diş bulunur ama herkesinki aynı şekilde çıkmayabilir.

Yirmilik dişler bazen hiç belirti vermeden sorunsuz bir şekilde çıkabilir. Ancak sık karşılaşılan senaryo, dişin tam çıkamaması ya da yarım çıkıp çürümeye başlamasıdır. Diş etine gömülü kalan dişler, enfeksiyon ve koku gibi ciddi sorunlara yol açabilir. 

Her ne kadar “her diş çekilmek zorunda değil” dense de yirmilik dişler söz konusu olduğunda genellikle risk almak istenmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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