Yirmilik Dişler Neden Çocukken Değil de Yetişkinlikte Çıkıyor?
Yirmilik dişlerin genellikle lise sonrası dönemde çıkması pek çok kişi için hem can sıkıcı hem de merak konusu. Çocukken çıksalardı ne güzel olurdu, değil mi? Tatilden, okuldan veya işten izin almaya da gerek kalmazdı. Ama maalesef biyolojimiz buna izin vermiyor. Aslında bunun arkasında hem evrimsel hem de yapısal nedenler var. Gelin sebeplerine bakalım...
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Yirmilik dişler yani üçüncü azı dişleri, genellikle 17 ila 21 yaşları arasında ortaya çıkar.
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Yirmilik dişlerin temel amacı aslında oldukça mantıklı.
Çoğu insanda dört adet yirmilik diş bulunur ama herkesinki aynı şekilde çıkmayabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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