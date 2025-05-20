Yirmilik Dişler Neden Çocukken Değil de Yetişkinlikte Çıkıyor?

Bunun temel nedeni, insan çenesinin çocukluk döneminde bu kadar fazla dişi barındırabilecek kadar gelişmemiş olması. Çocuklukta çene yapısı henüz yeterince büyümediği için yirmilik dişlerin erken çıkması çene yapısına zarar verebilir. Üstelik modern insanlarda çene yapısı artık atalarımıza göre daha kısa. Bunun sebebi ise beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi.

Eskiden insanlar çiğ sebzeler, sert etler ve kabuklu yiyecekler tükettiği için çeneleri daha çok çalışır, bu da çene kemiklerinin daha fazla uzamasına neden olurdu. Bugün ise daha yumuşak ve işlenmiş gıdalar tükettiğimizden çenelerimiz artık bu kadar büyük gelişmiyor. Haliyle yirmilik dişlere çoğu zaman yer kalmıyor.