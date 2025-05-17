Kuduz Olanlar Neden Su Gördüğü Anda Korkar?
Kuduz kelimesi geçtiğinde akla gelen ilk görüntülerden biri, ağzı köpüren ve sudan uzak duran canlılardır. Peki ama neden? Bu hastalıkla enfekte olan biri neden su içemez ya da görmeye bile tahammül edemez? Aslında bu durumun sebebi doğrudan bir korku değil. Beyindeki belirli bölgelerin enfekte olmasıyla ortaya çıkan istemsiz tepkilerin bir sonucudur.
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İlk önce kuduzun ne olduğunu açıklamakla başlayalım.
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Peki kuduz olanlar neden sudan korkar?
Kuduz belirtilerinden biri olan hidrofobi özellikle insanlarda görülse de köpeklerde bu durum oldukça nadir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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