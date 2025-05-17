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Kuduz Olanlar Neden Su Gördüğü Anda Korkar?

Kuduz Olanlar Neden Su Gördüğü Anda Korkar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.05.2025 - 15:25

Kuduz kelimesi geçtiğinde akla gelen ilk görüntülerden biri, ağzı köpüren ve sudan uzak duran canlılardır. Peki ama neden? Bu hastalıkla enfekte olan biri neden su içemez ya da görmeye bile tahammül edemez? Aslında bu durumun sebebi doğrudan bir korku değil. Beyindeki belirli bölgelerin enfekte olmasıyla ortaya çıkan istemsiz tepkilerin bir sonucudur.

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İlk önce kuduzun ne olduğunu açıklamakla başlayalım.

İlk önce kuduzun ne olduğunu açıklamakla başlayalım.

Kuduz; köpek, yarasa gibi sıcak kanlı hayvanlar yoluyla insanlara bulaşabilen ve beyni hedef alan ölümcül bir virüs enfeksiyonudur. Virüs, vücuda girdikten sonra merkezi sinir sistemine ilerler ve çoğu durumda 30 ila 50 gün içinde etkisini gösterir.

Peki kuduz olanlar neden sudan korkar?

Peki kuduz olanlar neden sudan korkar?

Virüs, beyindeki konuşma, yutkunma ve nefes alma gibi hayati işlevleri kontrol eden bölgeleri etkiler. Bu da yutma refleksinde acı verici kas spazmlarına yol açar. Sonuç olarak enfekte bireyler su içmeyi ya da bir şey yutmayı denediklerinde ciddi acılar yaşarlar. İşte bu yüzden, aslında sudan değil, yutkunma eyleminden korkarlar. Bu durum tıbbi olarak “disfaji” yani yutma korkusu olarak adlandırılır. 

Kuduzun tükürükte çoğaldığı düşünülürse, yutkunma davranışının azalması virüsün yayılmasına zemin hazırlar. Vücut daha çok tükürük üretir ancak hasta onu yutmak yerine dışarı atar. Böylece virüs çevreye daha kolay yayılır. Kuduzun “hidrofobi” yani su korkusu yaratması, bu zincirleme biyolojik tepkilerin sonucudur.

Kuduz belirtilerinden biri olan hidrofobi özellikle insanlarda görülse de köpeklerde bu durum oldukça nadir.

Kuduz belirtilerinden biri olan hidrofobi özellikle insanlarda görülse de köpeklerde bu durum oldukça nadir.

Bir köpekte hidrofobi oluşması mümkündür ama olağan bir belirti sayılmaz. Bu yüzden eğer köpeğiniz başka bir hayvanla temas yaşadıysa, belirtileri beklemeden mutlaka veteriner kontrolü gerekir. Çünkü semptomlar ortaya çıktığında artık geri dönüş neredeyse imkansız hale gelir. Aynı zamanda her köpek ısırığı kuduz anlamına gelmez fakat profesyonel bir sağlık kontrolü şart.

Kuduz dışında bazı ciddi sağlık riskleri de söz konusu olabilir. Örneğin, köpek ısırığı bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir. Isırık aynı zamanda kas, damar ve sinir hasarına ya da kemik kırıklarına yol açabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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