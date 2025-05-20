Seyahate Çıktığımızda Neden Tuvaletimizi Yapmakta Zorlanırız?

MedStar Georgetown Üniversitesi'nden gastroenterolog Dr. John Carroll’a göre bu, hem yeni kabızlık vakalarına hem de var olanların kötüleşmesine yol açabiliyor. Çünkü sindirim sistemimiz düzenli bir ritmi seviyor.

Tatilde bu ritim tamamen bozuluyor; yemek saatleri, uyku düzeni ve hareket miktarı değişiyor. Dr. Erin Toto, bağırsakların günlük iç saatimize bağlı çalıştığını ve bu saatin tatilde şaşmasının sindirimi doğrudan etkilediğini belirtiyor.