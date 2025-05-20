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Seyahate Çıktığımızda Neden Tuvaletimizi Yapmakta Zorlanırız?

Seyahate Çıktığımızda Neden Tuvaletimizi Yapmakta Zorlanırız?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 14:33

Tatil güzel, farklı bir yerde uyanmak heyecan verici ama bu heyecan bazen midemizi değil, bağırsaklarımızı etkiliyor. Seyahate çıkınca tuvaletle olan ilişki değişiyor. Yeni bir ortam, farklı yiyecekler ve bozulmuş bir rutin her şeyi etkileyebiliyor. Bu yüzden çoğu insan tatilde tuvalete gitmekte zorlandığını söylüyor. Sahi, neden? Sebeplerine bakalım...

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Seyahat ederken yaşanan kabızlık düşündüğümüzden çok daha yaygın bir durum.

Seyahat ederken yaşanan kabızlık düşündüğümüzden çok daha yaygın bir durum.

MedStar Georgetown Üniversitesi'nden gastroenterolog Dr. John Carroll’a göre bu, hem yeni kabızlık vakalarına hem de var olanların kötüleşmesine yol açabiliyor. Çünkü sindirim sistemimiz düzenli bir ritmi seviyor. 

Tatilde bu ritim tamamen bozuluyor; yemek saatleri, uyku düzeni ve hareket miktarı değişiyor. Dr. Erin Toto, bağırsakların günlük iç saatimize bağlı çalıştığını ve bu saatin tatilde şaşmasının sindirimi doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Kabızlığın seyahatle ne ilgisi var peki?

Kabızlığın seyahatle ne ilgisi var peki?

Kabızlık denince herkesin aklına farklı şeyler gelse de, tıbbi olarak bu durum; sert dışkı, seyrek tuvalete çıkma ve zorlanma olarak tanımlanıyor. Genellikle kabızlık tanısı kişinin kendi normal düzeninden sapmasına göre konur. Dr. Keith Summa’ya göre bu hissi yaşayan herkes, zaten bir şeylerin yolunda olmadığını fark eder. 

Tatilde ise bunu tetikleyen pek çok şey var; dehidrasyon, düşük lifli yiyecekler, alkol ve kafein tüketimi gibi faktörler dışkının sertleşmesine yol açabiliyor. Özellikle uçak yolculukları, nemsiz hava nedeniyle vücudu susuz bırakıyor ve bu da bağırsakları doğrudan etkiliyor.

Seyahat sırasında yapılan en büyük değişikliklerden biri hareket miktarının azalması.

Seyahat sırasında yapılan en büyük değişikliklerden biri hareket miktarının azalması.

Uzun süre araba veya uçak yolculuğu yapanlar, bağırsaklarını hareketsiz bırakıyor. Dr. David Poppers, fiziksel aktivitenin sindirim için hayati olduğunu ve hareketsizliğin bağırsakları yavaşlattığını söylüyor.

Jet lag de bu durumu daha da kötüleştiriyor çünkü vücudun saati ile dış dünyanın saatleri uyuşmamaya başlıyor. Ayrıca tatil planı yapmak, eşyaları unutmamaya çalışmak ya da bazı aile bireyleriyle bir arada olmak gibi stresli durumlar, sindirimi daha da zorlaştırabiliyor.

Uzmanlar öncelikle seyahat öncesi ve sırasında bol su içmeyi öneriyor. Dehidrasyon en önemli tetikleyicilerden biri. Ayrıca tuvalete gitme ihtiyacını ertelememek çok önemli çünkü bu alışkanlık kabızlığı daha da pekiştiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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