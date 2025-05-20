Seyahate Çıktığımızda Neden Tuvaletimizi Yapmakta Zorlanırız?
Tatil güzel, farklı bir yerde uyanmak heyecan verici ama bu heyecan bazen midemizi değil, bağırsaklarımızı etkiliyor. Seyahate çıkınca tuvaletle olan ilişki değişiyor. Yeni bir ortam, farklı yiyecekler ve bozulmuş bir rutin her şeyi etkileyebiliyor. Bu yüzden çoğu insan tatilde tuvalete gitmekte zorlandığını söylüyor. Sahi, neden? Sebeplerine bakalım...
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Seyahat ederken yaşanan kabızlık düşündüğümüzden çok daha yaygın bir durum.
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Kabızlığın seyahatle ne ilgisi var peki?
Seyahat sırasında yapılan en büyük değişikliklerden biri hareket miktarının azalması.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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