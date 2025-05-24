Elektrikli Arabalar Kendi Kendini Neden Şarj Edemiyor?
Elektrikli arabalar çevre dostu diye hepimiz seviyoruz ama kafamızda hala aynı soru var. Bu araçlar neden kendini şarj edemiyor? Hareket ettikçe enerji üretmeleri mantıklı gibi geliyor aslında. Ama ne yazık ki işler sandığımız kadar basit değil. Hem teknoloji hem de fizik kuralları buna pek izin vermiyor. Gelin o kurallar neymiş birlikte bakalım.
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Aslında mantıklı gibi duruyor ama fizik kuralları izin vermiyor.
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Peki ya rejeneratif frenleme? O da mı işe yaramıyor?
Gelecekte ne olabilir? Hayal değil ama bugünden çok uzak.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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almayın diyenler çok küreselcilerin dayatması
Yahu biraz fizik biliyorsunız böyle birşeyin mümkün olmadığını bilirdiniz? Rejeneratif şarjda ise ne %70'i en fazla %30.