Elektrikli Arabalar Kendi Kendini Neden Şarj Edemiyor?

Volkswagen’in mobil şarj robotu gibi bazı fikirler gündemde. Robotlar park halindeki araçlara gelip şarj işlemini başlatabiliyor ancak bu sistem de teknik olarak kendi kendini şarj etme değil.

Kablosuz şarj sistemleri de şu aralar gündemde. Aracın altına yerleştirilen alıcı bir bobin, zemindeki verici bobinle manyetik alan üzerinden iletişime geçerek şarj işlemini başlatabiliyor. BMW ve Tesla gibi devler bu alana yatırım yapıyor ama maliyetler şu an oldukça yüksek.

Güneş panelleri de başka bir umut kapısı. Lightyear 0 modeliyle güneş enerjisiyle çalışan bir elektrikli araç üretildi bile. Ancak üretimi durduruldu ve çok pahalıydı. Yeni nesil Lightyear 2 modeli için çalışmalar sürüyor ama yaygınlaşması zaman alacak gibi. Tüm bunların üzerine, kablosuz şarj altyapısı henüz şehirlerde yaygın değil ve sistemlerin güvenliği de ayrıca endişe konusu.