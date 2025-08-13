onedio
Aslında Çok Kolaymış: Bir Kullanıcı Kördüğüm Olmuş Poşetlerin Nasıl Kolay Açılabileceğini Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
13.08.2025 - 16:05

@kubra.tandogan isimli kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kördüğüm olmuş poşetleri açmanın kolay yolunu gösterdi. 'Kördüğüm yaptığınız poşetleri yırtma devri bitti 😂 çok kolay ve pratik bir yolu varmış.. poşetlerin böyle açıldığını biliyor muydun? 😂' notuyla paylaşılan o video kısa sürede birçok yorum aldı!

İşte o anlar:

Günlük hayatta az da olsa karşılaştığımız sorunlardan birisi kördüğüm olan poşetler.

Çoğumuz poşetlerin ağzını içindekiler dökülmesin diye sıkıca bağlıyor, ardından ya bir kördüğümle karşılaşıyor ya da açmaya çabalarken daha beter ediyoruz.

Normalde kördüğüm olan poşetleri açmak sabır isteyen bir iş olsa da kimileri çözümü yırtarak açmakta buluyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise bu sorunun aslında ne kadar kolay çözülebileceğini gösterdi.

@kubra.tandogan isimli kullanıcı poşetlerin yırtmaya gerek olmadığını düğüm olan poşetlerin kıvrılarak kolay bir şekilde açılabildiğini gösterdi.

