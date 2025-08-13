Aslında Çok Kolaymış: Bir Kullanıcı Kördüğüm Olmuş Poşetlerin Nasıl Kolay Açılabileceğini Gösterdi!

Çoğumuz poşetlerin ağzını içindekiler dökülmesin diye sıkıca bağlıyor, ardından ya bir kördüğümle karşılaşıyor ya da açmaya çabalarken daha beter ediyoruz.

Normalde kördüğüm olan poşetleri açmak sabır isteyen bir iş olsa da kimileri çözümü yırtarak açmakta buluyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise bu sorunun aslında ne kadar kolay çözülebileceğini gösterdi.

@kubra.tandogan isimli kullanıcı poşetlerin yırtmaya gerek olmadığını düğüm olan poşetlerin kıvrılarak kolay bir şekilde açılabildiğini gösterdi.