Apple’dan Türkiye’deki iCloud Fiyatlarına Yüzde 60 Zam Kararı

Apple'dan Türkiye'deki iCloud Fiyatlarına Yüzde 60 Zam Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
22.08.2025 - 11:10

Apple’ın bulut depolama servisi iCloud+ için Türkiye’deki paketlerde fiyat artışına gidildi. Zam sonrasında en düşük paketin iCloud paketinin fiyatı 24,99 TL’den 39,99 TL’ye çıktı.

Apple tarafından tüm cihazlarda yerleşik olarak sunulan iCloud servisine zam geldi.

Apple tarafından tüm cihazlarda yerleşik olarak sunulan iCloud servisine zam geldi.

iCloud ücretlerine yapılan zam sonrasında en düşük paketin iCloud paketinin fiyatı 24,99 TL’den 39,99 TL’ye çıktı. 

Zamla birlikte 50 GB, 200 GB ve 2 TB’lık iCloud+ paketlerinin fiyatı dikkat çekici şekilde arttı. 50 GB’lık paket 24,99 TL’den 39,99 TL’ye, 200 GB’lık paket 79,99 TL’den 129,99 TL’ye, 2 TB’lık paket ise 249,99 TL’den 399,99 TL’ye yükseldi. Buna karşılık daha yüksek depolama sunan 6 TB ve 12 TB’lık paketlerin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı; 6 TB 1.299,99 TL, 12 TB ise 2.499,99 TL seviyesinde sabit kaldı.

iCloud+ 50 GB: 39,99 TL

iCloud+ 200 GB: 129,99 TL

iCloud+ 2 TB: 399,99 TL

iCloud+ 6 TB: 1.299,99 TL

iCloud+ 12 TB: 2.499,99 TL

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
