Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Trafikte Yol Kesene, Havaya Ateş Açana Cezalar Artırılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Trafikte Yol Kesene, Havaya Ateş Açana Cezalar Artırılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.08.2025 - 18:42

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’un Çaykara ilçesinde düğün sırasında ateş açılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Tunç, ayrıca İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kadının aracının önünü keserek saldırıda bulunan şüphelinin de çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında trafikte yol kesme ve düğünlerde silahla ateş açma gibi fiillere yönelik cezaların ağırlaştırılacağını belirtti. Yeni düzenlemelere göre yol kesmenin 1 ila 3 yıl, toplu etkinliklerde ateş açmanın ise 1 ila 5 yıl hapis cezasıyla karşılık bulacağını ifade etti.

Trafikte, sokaklarda, düğünlerde her gün yeni bir skandalla karşı karşıya kalıyoruz.

Trafikte, sokaklarda, düğünlerde her gün yeni bir skandalla karşı karşıya kalıyoruz.

Son olarak Trabzon'da bir düğün öncesi havaya sıkılan kurşunlar bir kişinin ölümüne iki kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Trafikte ise her gün neredeyse bir aracın önü kesilerek saldırı girişiminde bulunuluyor. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç her gün bir yenisi eklenen acı olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Yılmaz Tunç üst üste yaşanan iki farklı olayı X'te paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Yılmaz Tunç üst üste yaşanan iki farklı olayı X'te paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin çıkarma merasiminde silahla ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, “Olası kast ile adam öldürme ve yaralama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin silahlarıyla birlikte gözaltına alındığını ve çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, ayrıca İstanbul Eyüpsultan’da bir kadının aracının önünü kesip saldıran ve hakaretlerde bulunan şüphelinin de “mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından tutuklandığını duyurdu. Toplumun huzurunu bozan, güvenliği tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirlerin alınacağını vurgulayan Tunç, vatandaşların huzuru için bu eylemlere asla fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Yılmaz Tunç yeni yasal düzenmele önerileriyle bu konudaki cezaların artırılacağını söyledi.

Yılmaz Tunç yeni yasal düzenmele önerileriyle bu konudaki cezaların artırılacağını söyledi.

Tunç, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda hazırladığı yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını, ancak TBMM gündemi nedeniyle düzenlemenin yeni yasama yılında 11. Yargı Paketi kapsamında ele alınacağını ifade etti.

Yeni düzenlemelerle birlikte, trafikte yol kesmenin müstakil bir suç haline getirileceğini belirten Tunç, cebir ve tehdit olmasa dahi yol kesmenin suç kabul edileceğini ve bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini açıkladı. Trafikte yol kesme sırasında başka suçların işlenmesi halinde ise hem yol kesmeden hem de diğer suçlardan ayrı ayrı ceza uygulanacağını kaydetti.

Aynı şekilde düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin de ağır yaptırımlarla karşılanacağını dile getiren Tunç, meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun mevcutta 6 aydan 3 yıla kadar olan hapis cezasının 1 yıldan 5 yıla kadar çıkarılacağını, kuru sıkı tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların da bu kapsama alınacağını söyledi. Bu tür fiillerin toplu etkinliklerde işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılacağını ifade etti.

zülkarneyn

güzel bi karar ama işin pratiğe dökülceğini sanmam. şurdan 7 ay, burdan 10 ay kesilir, ortaya ceza çıkar mı belli değil (nah çıkar). yoksa bi para cezası fal... Devamını Gör

ferit öztürk

sıkı bir propaganda ile insanları bir nebze de olsa etkilemek de işe yarayabii.. yok bu millette olmaz:D

mamamia

Trafik kurallarına uyulmasını elbette hepimiz isteriz, devletin bu konuda adımlar atmasını da elbette ancaak iş resmi haraca dönünce değişiyor. Eli kolu uzun... Devamını Gör