Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Trafikte Yol Kesene, Havaya Ateş Açana Cezalar Artırılacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’un Çaykara ilçesinde düğün sırasında ateş açılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Tunç, ayrıca İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kadının aracının önünü keserek saldırıda bulunan şüphelinin de çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.
Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında trafikte yol kesme ve düğünlerde silahla ateş açma gibi fiillere yönelik cezaların ağırlaştırılacağını belirtti. Yeni düzenlemelere göre yol kesmenin 1 ila 3 yıl, toplu etkinliklerde ateş açmanın ise 1 ila 5 yıl hapis cezasıyla karşılık bulacağını ifade etti.
Trafikte, sokaklarda, düğünlerde her gün yeni bir skandalla karşı karşıya kalıyoruz.
Yılmaz Tunç üst üste yaşanan iki farklı olayı X'te paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.
Yılmaz Tunç yeni yasal düzenmele önerileriyle bu konudaki cezaların artırılacağını söyledi.
güzel bi karar ama işin pratiğe dökülceğini sanmam. şurdan 7 ay, burdan 10 ay kesilir, ortaya ceza çıkar mı belli değil (nah çıkar). yoksa bi para cezası fal... Devamını Gör
sıkı bir propaganda ile insanları bir nebze de olsa etkilemek de işe yarayabii.. yok bu millette olmaz:D
Trafik kurallarına uyulmasını elbette hepimiz isteriz, devletin bu konuda adımlar atmasını da elbette ancaak iş resmi haraca dönünce değişiyor. Eli kolu uzun... Devamını Gör