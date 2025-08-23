Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Trafikte Yol Kesene, Havaya Ateş Açana Cezalar Artırılacak

Son olarak Trabzon'da bir düğün öncesi havaya sıkılan kurşunlar bir kişinin ölümüne iki kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Trafikte ise her gün neredeyse bir aracın önü kesilerek saldırı girişiminde bulunuluyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç her gün bir yenisi eklenen acı olaylarla ilgili açıklama yaptı.