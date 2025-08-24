onedio
Galericinin Benzin Oyunu: Satılması İçin Getirilen Aracın Deposunu Böyle Boşalttı

İsmail Kahraman
24.08.2025 - 10:04

Galericiler, emlakçılarla birlikte adından en çok söz ettiren mesleklerden biri. Sosyal medyada paylaşım yapan bir galerici ise satılması için deposu tamamen dolu getirilen araçlardan benzini nasıl “çaldığını” paylaştı. “Kimse fark etmeden” diyerek araca bidon bağlayan galericinin, aracın içindeki benzini alarak ne yaptığı ise bilinmiyor.

İşte galericinin benzin oyunu 👇

