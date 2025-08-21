onedio
Erkekler İçin Tasarlanan Arabalara İsyan Eden Kadın: "Boyum 1.67 Yine de Yetişemiyorum"

İsmail Kahraman
21.08.2025 - 18:37

Sosyal medyada bir kullanıcı yayınladığı video ile erkekler için tasarlanan arabalara isyan etti. Boyunun 1.67 olmasına rağmen pedallara ulaşmakta zorlandığını söyleyen vatandaş, araçlardaki emniyet kemerinin de kadınlarda durması gerektiği gibi durmadığını söyledi. Araçların güvenliği için yapılan tüm çarpışma testlerinin de erkeklere göre yapıladığını söyleyen sosyal medya kullancısı, erkekleri sinyal vermedikleri için de suçladı.

Araç tasarımlarıyla ilgili ilginç bilgiler paylaşan kadın. 👇

