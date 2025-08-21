Orman Yangını Sonrası Av Yasağı Gelmişti: Avcılar Yasağın Kalkması İçin Eylem Yaptı

Tarihte “Yeşil Bursa” olarak anılan Bursa’da geçen Temmuz ayının son günlerde büyük bir yangın çıkmış ve çok büyük bir ormanlık olan küle dönmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını çıkan bölgelerde ekosistemi koruma adına av yasağı kararı almıştı.

Bursa’da alınan av yasağına tepki gösteren bir grup avcı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü binasına gelerek yasağın kalkması için dilekçe verdi.