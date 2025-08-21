Orman Yangını Sonrası Av Yasağı Gelmişti: Avcılar Yasağın Kalkması İçin Eylem Yaptı
Tarihte “Yeşil Bursa” olarak anılan Bursa’da geçen Temmuz ayının son günlerde büyük bir yangın çıkmış ve çok büyük bir ormanlık olan küle dönmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını çıkan bölgelerde ekosistemi koruma adına av yasağı kararı almıştı.
Bursa’da alınan av yasağına tepki gösteren bir grup avcı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü binasına gelerek yasağın kalkması için dilekçe verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de bu yaz yaşanan orman yangınlarından en az fazla etkilenen illerden biri de Bursa olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa’da bir grup avcı av yasağına tepki gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın