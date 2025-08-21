onedio
Orman Yangını Sonrası Av Yasağı Gelmişti: Avcılar Yasağın Kalkması İçin Eylem Yaptı

Orman Yangını Sonrası Av Yasağı Gelmişti: Avcılar Yasağın Kalkması İçin Eylem Yaptı

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.08.2025 - 17:30

Tarihte “Yeşil Bursa” olarak anılan Bursa’da geçen Temmuz ayının son günlerde büyük bir yangın çıkmış ve çok büyük bir ormanlık olan küle dönmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını çıkan bölgelerde ekosistemi koruma adına av yasağı kararı almıştı.

Bursa’da alınan av yasağına tepki gösteren bir grup avcı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü binasına gelerek yasağın kalkması için dilekçe verdi.

Türkiye’de bu yaz yaşanan orman yangınlarından en az fazla etkilenen illerden biri de Bursa olmuştu.

Türkiye'de bu yaz yaşanan orman yangınlarından en az fazla etkilenen illerden biri de Bursa olmuştu.

Orhaneli ve Harmancık bölgelerinde çıkan yangınlar günlerce söndürülememiş ve çok büyük bir ormanlık alan küle dönmüştü. Yangından ormanlarda yaşayan hayvanlar da etkilenmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı da orman yangını yaşanan bölgelerde bozulan ekosistemi korumak adına av yasağı uygulamaya başlamıştı.

Bursa’da bir grup avcı av yasağına tepki gösterdi.

