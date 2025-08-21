Pire Isırmasıyla Hayatı Karardı: ABD’de Bir Kişi 'Kara Ölüm'e Yakalandı
Pire ısırdı, hayatı karardı. “Kara ölüm” olarak adlandırılan veba hastalığı ABD’de görüldü.
Veba hastalığının kemirgenlerin bulunduğu bölgede hâlâ görüldüğü söylendi.
