Pire Isırmasıyla Hayatı Karardı: ABD’de Bir Kişi 'Kara Ölüm'e Yakalandı

Kaliforniya sağlık yetkilileri salı günü bir açıklama yaptı. Lake Tahoe bölgesinde yaşayan bir kişinin veba testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yetkililer kişinin kamp yaptığı sırada pire tarafından ısırıldığını ve bu nedenle enfekte olduğu konusunda şüphelendiklerini belirtti.

Yapılan basın açıklamasında hastanın evde iyileştiği ve sağlık görevlilerinin gözetiminde olduğu belirtildi.