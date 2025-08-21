onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pire Isırmasıyla Hayatı Karardı: ABD’de Bir Kişi 'Kara Ölüm'e Yakalandı

Pire Isırmasıyla Hayatı Karardı: ABD’de Bir Kişi 'Kara Ölüm'e Yakalandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 15:56

Veba hastalığı tarih boyuncu pek çok salgını ortaya çıkardı. “Kara ölüm” olarak da adlandırılan bu hastalığa günümüzde oldukça nadir rastlanıyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde pirenin ısırdığı bir kişinin vebaya yakalandığı açıklandı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pire ısırdı, hayatı karardı. “Kara ölüm” olarak adlandırılan veba hastalığı ABD’de görüldü.

Pire ısırdı, hayatı karardı. “Kara ölüm” olarak adlandırılan veba hastalığı ABD’de görüldü.

Kaliforniya sağlık yetkilileri salı günü bir açıklama yaptı. Lake Tahoe bölgesinde yaşayan bir kişinin veba testinin pozitif çıktığı açıklandı. 

Yetkililer kişinin kamp yaptığı sırada pire tarafından ısırıldığını ve bu nedenle enfekte olduğu konusunda şüphelendiklerini belirtti.

Yapılan basın açıklamasında hastanın evde iyileştiği ve sağlık görevlilerinin gözetiminde olduğu belirtildi.

Veba hastalığının kemirgenlerin bulunduğu bölgede hâlâ görüldüğü söylendi.

Veba hastalığının kemirgenlerin bulunduğu bölgede hâlâ görüldüğü söylendi.

Yetkililerin açıklaması şöyle:

'Veba, El Dorado İlçesi'nin yüksek rakımlı bölgeleri de dahil olmak üzere Kaliforniya'nın birçok yerinde doğal olarak bulunmaktadır. Özellikle vahşi kemirgenlerin bulunduğu bölgelerde yürüyüş, doğa yürüyüşü ve/veya kamp yaparken, bireylerin kendileri ve evcil hayvanları için açık havada önlem almaları önemlidir.'

Veba Nedir, belirtileri neler?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda ortalama yedi insan vebası vakası bildiriliyor. Enfeksiyon, Yersinia pestis bakterisinden kaynaklanır ve enfekte pire ısırıkları veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla insanlara bulaşır. Enfeksiyon belirtileri genellikle maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkar ve ateş, titreme, halsizlik ve şişmiş lenf düğümlerini içerebilir. Veba enfeksiyonları yaygın antibiyotiklerle tedavi edilebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın