Yine Pazarcı Hilesi: Zabıta Ekipleri Eksik Satılan Ürünü Yakaladı
Türkiye’de yüzbinlerce insan her gün kurulan semt pazarlarından alışveriş yapıyor. Ülkede zor ekonomik koşullarda tasarruf edebilmek için pazarlardan en uygun ürünü bulmaya çalışan vatandaşlar bazen de pazarcılar tarafından kandırılıyor. Gebze Belediyesi’nin yaptığı paylaşımda bir vatandaşın da pazarcı tarafından kandırıldığı ortaya çıktı. Ödediği ücrete rağmen az ürün alan vatandaşın yaşadığı mağduriyet, belediye tarafından pazarda kurulan seyyar tartılarda ortaya çıktı.
