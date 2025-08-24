onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yine Pazarcı Hilesi: Zabıta Ekipleri Eksik Satılan Ürünü Yakaladı

Yine Pazarcı Hilesi: Zabıta Ekipleri Eksik Satılan Ürünü Yakaladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.08.2025 - 11:04

Türkiye’de yüzbinlerce insan her gün kurulan semt pazarlarından alışveriş yapıyor. Ülkede zor ekonomik koşullarda tasarruf edebilmek için pazarlardan en uygun ürünü bulmaya çalışan vatandaşlar bazen de pazarcılar tarafından kandırılıyor. Gebze Belediyesi’nin yaptığı paylaşımda bir vatandaşın da pazarcı tarafından kandırıldığı ortaya çıktı. Ödediği ücrete rağmen az ürün alan vatandaşın yaşadığı mağduriyet, belediye tarafından pazarda kurulan seyyar tartılarda ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Gebze Belediyesi’nin paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın