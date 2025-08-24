Çocuklar Arasında Yayılan Tehlikeli ‘Boğaz Sıkma Oyunu’: "Çok Ciddi Beyin Hasarına Neden Olabilir"

TikTok ve Instagram gibi sosyal medyalarda yapılan paylaşımlarda özellikle çocuklar arasında “boğaz sıkma oyunu” trendi yaşanıyor. Çocuklar, birbirinlerinin boğazını sıkarak nefessiz kalması ve bayılmasına neden oluyor.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Tamer, “boğaz sıkma oyunu” ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.