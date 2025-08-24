Çocuklar Arasında Yayılan Tehlikeli ‘Boğaz Sıkma Oyunu’: "Çok Ciddi Beyin Hasarına Neden Olabilir"
TikTok ve Instagram gibi sosyal medyalarda yapılan paylaşımlarda özellikle çocuklar arasında “boğaz sıkma oyunu” trendi yaşanıyor. Çocuklar, birbirinlerinin boğazını sıkarak nefessiz kalması ve bayılmasına neden oluyor.
Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Tamer, “boğaz sıkma oyunu” ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan ve çocuklar arasında trend haline gelen "boğaz sıkma oyunu" 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlardan “ciddi beyin hasarına neden olabilir” uyarısı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın