Çocuklar Arasında Yayılan Tehlikeli ‘Boğaz Sıkma Oyunu’: "Çok Ciddi Beyin Hasarına Neden Olabilir"

24.08.2025 - 13:12

TikTok ve Instagram gibi sosyal medyalarda yapılan paylaşımlarda özellikle çocuklar arasında “boğaz sıkma oyunu” trendi yaşanıyor. Çocuklar, birbirinlerinin boğazını sıkarak nefessiz kalması ve bayılmasına neden oluyor. 

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Tamer, “boğaz sıkma oyunu” ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan ve çocuklar arasında trend haline gelen "boğaz sıkma oyunu" 👇

Uzmanlardan “ciddi beyin hasarına neden olabilir” uyarısı.

‘Boğaz sıkma’ adı verilen ve hızla yayılan sözde oyunda çocuklar birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Tamer önemli uyarılarda bulundu.

Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, her iki boyunda da bu damarın bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, “Çocukların özellikle bu çıkış bölgelerine bastıklarında beyne giden kan akımı azalıyor. Bu durum yalnızca kan akışının azalmasıyla sınırlı değil. Boyundan çıkan damarların köklerinde ‘karotis sinüsü’ adı verilen özel reseptörler bulunuyor. Bu bölgelere basıldığında kalp yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Çocukların boyunlarına baskı yapmaları halinde hem beyne giden kan akışı azalıyor hem de bu reseptörlerin uyarılmasıyla çok ağır beyin hasarları gelişme ihtimali artıyor” dedi.

Sosyal medya üzerinden arkadaş ortamında popülerlik kazanmak amacıyla denenen bu oyunların zarar verme niyeti olmasa da büyük riskler barındırdığını belirten Uzm. Dr. Reyhan Tamer, “Bu tarz oyunlar zamanla gerçeklik algısının kaybolmasına yol açıyor ve akran zorbalığına dönüşebiliyor.Çocuk bir süre sonra arkadaşına zarar verebileceğini ya da ileride kendisine de zarar gelebileceğini düşünmeden bu davranışlara devam ediyor. Bu da hem kişiliğini hem de gelecekteki yaşamını olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
