ÖSYM YKS Sonuçlarını Hala Açıklamadı: Muharrem İnce’den “Aklımıza Kurt Düşürme ÖSYM” Tepkisi

ÖSYM son yıllarda sınav ve yerleştirme sonuçlarını yoğunluğun önüne geçebilmek için hafta sonları açıklıyordu ancak bu pazar da beklenen olmadı ve ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamadı.

Üniversite adayı öğrenciler ÖSYM’nin sonuçları açıklamakta geç kaldığını iddia ederek sosyal medyada ÖSYM’ye tepki gösterirken, Muharrem İnce de tepkilere kayıtsız kalmadı.