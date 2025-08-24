onedio
ÖSYM YKS Sonuçlarını Hala Açıklamadı: Muharrem İnce’den “Aklımıza Kurt Düşürme ÖSYM” Tepkisi

ÖSYM YKS Sonuçlarını Hala Açıklamadı: Muharrem İnce'den "Aklımıza Kurt Düşürme ÖSYM" Tepkisi

Muharrem İnce
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.08.2025 - 14:06

Üniversite hazırlığı yapan öğrencilerin ÖSYM’den yapılacak YKS yerleştirme sonuçlarını bekleyişi sürüyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül’de yapılacağı için ÖSYM’nin sonuçları hala açıklamaması tepki çekiyor.

Son olarak Muharrem İnce de sosyal medya paylaşımı ise ÖSYM’ye tepki göstererek, “Üniversite yerleştirme sonuçlarını bir türlü açıklayamayan ÖSYM, niye açıklamadığını da açıklamayan ÖSYM. Aklımıza kurt düşürme ÖSYM!” ifadelerini kullandı.

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler tercihilerini tamamlamış ve 13 Ağustos’ta biten işlemler sonrasında YKS yerleştirme sonuçlarını beklemeye başlamıştı.

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler tercihlerini tamamlamış ve 13 Ağustos'ta biten işlemler sonrasında YKS yerleştirme sonuçlarını beklemeye başlamıştı.

ÖSYM son yıllarda sınav ve yerleştirme sonuçlarını yoğunluğun önüne geçebilmek için hafta sonları açıklıyordu ancak bu pazar da beklenen olmadı ve ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamadı.

Üniversite adayı öğrenciler ÖSYM’nin sonuçları açıklamakta geç kaldığını iddia ederek sosyal medyada ÖSYM’ye tepki gösterirken, Muharrem İnce de tepkilere kayıtsız kalmadı.

Muharrem İnce’nin paylaşımı 👇

Muharrem İnce'nin paylaşımı 👇
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
