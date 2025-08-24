ÖSYM YKS Sonuçlarını Hala Açıklamadı: Muharrem İnce’den “Aklımıza Kurt Düşürme ÖSYM” Tepkisi
Üniversite hazırlığı yapan öğrencilerin ÖSYM’den yapılacak YKS yerleştirme sonuçlarını bekleyişi sürüyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül’de yapılacağı için ÖSYM’nin sonuçları hala açıklamaması tepki çekiyor.
Son olarak Muharrem İnce de sosyal medya paylaşımı ise ÖSYM’ye tepki göstererek, “Üniversite yerleştirme sonuçlarını bir türlü açıklayamayan ÖSYM, niye açıklamadığını da açıklamayan ÖSYM. Aklımıza kurt düşürme ÖSYM!” ifadelerini kullandı.
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler tercihilerini tamamlamış ve 13 Ağustos’ta biten işlemler sonrasında YKS yerleştirme sonuçlarını beklemeye başlamıştı.
Muharrem İnce’nin paylaşımı 👇
