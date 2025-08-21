MEB LGS’de Şaibe İddialarını Reddetmişti: Bir Öğrenci Velisi 218 Puan Alan Çocuğu İçin İsyan Etti
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili soruların önceden sızdırıldığı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapmış ve sınav güvenliğinin tam olarak sağlandığını duyurmuştu.
Sosyal medyada paylaşım yapan bir öğrenci velisi ise kızının daha önce hiçbir zaman 400 puanın altına düşmezken sınavdan yalnızca 218 puan aldığını söyleyerek tepki göstermesiyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LGS sınavı belirlenen tarihte yapılmış, sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih süreci başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir öğrenci velisinin yaptığı şikayet ise sosyal medyada geniş yankı buldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın