MEB LGS’de Şaibe İddialarını Reddetmişti: Bir Öğrenci Velisi 218 Puan Alan Çocuğu İçin İsyan Etti

MEB LGS’de Şaibe İddialarını Reddetmişti: Bir Öğrenci Velisi 218 Puan Alan Çocuğu İçin İsyan Etti

MEB
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.08.2025 - 13:12

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili soruların önceden sızdırıldığı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapmış ve sınav güvenliğinin tam olarak sağlandığını duyurmuştu.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir öğrenci velisi ise kızının daha önce hiçbir zaman 400 puanın altına düşmezken sınavdan yalnızca 218 puan aldığını söyleyerek tepki göstermesiyle gündem oldu.

LGS sınavı belirlenen tarihte yapılmış, sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih süreci başlamıştı.

Bir öğrenci velisinin yaptığı şikayet ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kızının sınavdan 440 puan beklerken sadece 218 puan aldığını belirten veli, öğrencinin eğitim hayatı boyunca yapılan deneme sınavlarında 400 puanın altına hiç düşmediğini ifade etti.

“Hakkımızı helal etmiyoruz” diyen veli, mağduriyetlerinin giderilmesi için de çağrıda bulundu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
