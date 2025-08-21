onedio
Fenerbahçe - Benfica Maçında Aramızdan Ayrılan Jrokez Unutulmadı, Kerem Aktürkoğlu da Alkışla Destek Verdi

Fenerbahçe - Benfica Maçında Aramızdan Ayrılan Jrokez Unutulmadı, Kerem Aktürkoğlu da Alkışla Destek Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.08.2025 - 12:34

Kick platformunda yayınlarıyla bilinen ve “Jrokez” adıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın akşam saatlerinde meydana geldiği, 26 yaşındaki Dalgakıran’ın dengesini kaybederek balkondan aşağıya düşmüş olduğu öğrenilmişti. Sevenlerini yasa boğan Jrokez, Chobani Stadyumu'nda da unutulmadı.

Fenerbahçe taraftarı olan Oğuzhan Dalgakıran, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu

Fenerbahçe taraftarı olan Oğuzhan Dalgakıran, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan “Jrokez” lakaplı Oğuzhan Dalgakıran’ın ani ölümü, hem dijital dünyada hem de futbol camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Henüz 26 yaşında hayatını kaybeden genç yayıncı, sosyal medyada binlerce takipçisi tarafından anılırken, sevenleri yasa boğuldu.

Jrokez için bir anma da Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda gerçekleşti. Taraftarların tribünlerden yükselen alkışlarla genç yayıncıyı andığı bu dakikalara, Kerem de katılarak tribünlerle birlikte alkış tuttu ve anmaya destek verdi. Bu anlamlı jest, hem sahada hem de tribünde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

O anlar kameralara da yansıdı:

