Fenerbahçe - Benfica Maçında Aramızdan Ayrılan Jrokez Unutulmadı, Kerem Aktürkoğlu da Alkışla Destek Verdi
Kick platformunda yayınlarıyla bilinen ve “Jrokez” adıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın akşam saatlerinde meydana geldiği, 26 yaşındaki Dalgakıran’ın dengesini kaybederek balkondan aşağıya düşmüş olduğu öğrenilmişti. Sevenlerini yasa boğan Jrokez, Chobani Stadyumu'nda da unutulmadı.
Fenerbahçe taraftarı olan Oğuzhan Dalgakıran, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu
O anlar kameralara da yansıdı:
