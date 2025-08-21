Fenerbahçe - Benfica Maçında Aramızdan Ayrılan Jrokez Unutulmadı, Kerem Aktürkoğlu da Alkışla Destek Verdi

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan “Jrokez” lakaplı Oğuzhan Dalgakıran’ın ani ölümü, hem dijital dünyada hem de futbol camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Henüz 26 yaşında hayatını kaybeden genç yayıncı, sosyal medyada binlerce takipçisi tarafından anılırken, sevenleri yasa boğuldu.

Jrokez için bir anma da Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda gerçekleşti. Taraftarların tribünlerden yükselen alkışlarla genç yayıncıyı andığı bu dakikalara, Kerem de katılarak tribünlerle birlikte alkış tuttu ve anmaya destek verdi. Bu anlamlı jest, hem sahada hem de tribünde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.