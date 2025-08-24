onedio
Gazeteci Ruşen Çakır'dan Kanser Hastası Evre Başak'ı Hedef Gösteren Jahrein'e Sert Çıkış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
24.08.2025 - 19:12

İngiltere'de yaşayan fenomen Evre Başak Clarke, iki yıla yakın bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Mücadelesini sosyal medya hesabından paylaşan Evre Başak, bu süreçte birçok kişinin desteğini gördü. Bugün, Evre Başak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evre Başak'ı geçtiğimiz günlerde hedef gösteren Twitch yayıncısı Jahrein'in paylaşımı ise yeniden akıllara geldi. Jahrein'in paylaştığı video tepkilerin odağı olurken bir yorum da gazeteci Ruşen Çakır'dan geldi.

Uzun bir süredir kanser mücadelesi veren Evre Başak Clarke, hayatını kaybetti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tanıdığımız Evre Başak, bundan yaklaşık 2 yıl önce kanser teşhisi aldığını söylemişti. Evre Başak, geçtiğimiz günlerde ise artık tedavilere yanıt vermediğini belirterek üzücü haberi vermişti.

Doktorlar, Evre B. Clarke'ın hesabından paylaşım yaparak Evre Başak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Jahrein isimli Twitch yayıncısı ise Evre Başak'ı hedef haline getirmişti.

Bugüne kadar problematik söylemleriyle tanıdığımız Twitch yayıncısı Jahrein (Ahmet Sonuç) Evre Başak'ın kanser hastası olduğuna inanmadığını ve Evre Başak'ın 'ortadan kaybolduğunu' söyledi. Bu iddianın ardından Evre Başak, X'te farklı hesapların da hedefi haline geldi.

Evre Başak'ın vefat haberinin paylaşılmasının ardından Jahrein'in o videosu da yeniden akıllara geldi.

O videoya buradan ulaşabilirsiniz;

Gazeteci Ruşen Çakır da Jahrein'in videosunu paylaşarak "cehennem inşallah vardır." dedi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
