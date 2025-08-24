Gazeteci Ruşen Çakır'dan Kanser Hastası Evre Başak'ı Hedef Gösteren Jahrein'e Sert Çıkış!
İngiltere'de yaşayan fenomen Evre Başak Clarke, iki yıla yakın bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Mücadelesini sosyal medya hesabından paylaşan Evre Başak, bu süreçte birçok kişinin desteğini gördü. Bugün, Evre Başak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Evre Başak'ı geçtiğimiz günlerde hedef gösteren Twitch yayıncısı Jahrein'in paylaşımı ise yeniden akıllara geldi. Jahrein'in paylaştığı video tepkilerin odağı olurken bir yorum da gazeteci Ruşen Çakır'dan geldi.
Uzun bir süredir kanser mücadelesi veren Evre Başak Clarke, hayatını kaybetti.
Jahrein isimli Twitch yayıncısı ise Evre Başak'ı hedef haline getirmişti.
