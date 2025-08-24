Popüler Olan Azar Uygulamasına Türkiye'den Erişim Yasağı Getirildi
Azar, dünya genelinde kullanıcıların canlı video görüşmeleri yapmasını sağlayan sosyal bir uygulama olarak öne çıkıyor. Platform, anlık eşleştirme sistemiyle yeni insanlarla tanışmayı vaat ediyor. Ülkemizde de çok popüler olan uygulamaya mahkeme tarafından erişim yasağı getirildi.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği erişim yasağını duyurdu.
Azar haricinde Türkiye'de birçok siteye erişim yasağı getirilmiş, bazılarınınki daha sonra kaldırılmıştı.
