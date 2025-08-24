Popüler Olan Azar Uygulamasına Türkiye'den Erişim Yasağı Getirildi

Azar, dünya genelinde kullanıcıların canlı video görüşmeleri yapmasını sağlayan sosyal bir uygulama olarak öne çıkıyor. Platform, anlık eşleştirme sistemiyle yeni insanlarla tanışmayı vaat ediyor. Ülkemizde de çok popüler olan uygulamaya mahkeme tarafından erişim yasağı getirildi.