Popüler Olan Azar Uygulamasına Türkiye'den Erişim Yasağı Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.08.2025 - 20:03

Azar, dünya genelinde kullanıcıların canlı video görüşmeleri yapmasını sağlayan sosyal bir uygulama olarak öne çıkıyor. Platform, anlık eşleştirme sistemiyle yeni insanlarla tanışmayı vaat ediyor. Ülkemizde de çok popüler olan uygulamaya mahkeme tarafından erişim yasağı getirildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği erişim yasağını duyurdu.

Görüntülü sohbet uygulaması Azar’a Türkiye’den erişim, mahkeme kararıyla engellendi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla azarlive.com alan adına erişimin durdurulmasına hükmetti. Resmi makamlar kararın gerekçesi hakkında açıklama yapmazken, kullanıcılar artık Türkiye genelinde uygulamaya ulaşamıyor.

Azar haricinde Türkiye'de birçok siteye erişim yasağı getirilmiş, bazılarınınki daha sonra kaldırılmıştı.

Türkiye’de son yıllarda çeşitli dijital platformlara erişim yasakları uygulanmıştı. Daha önce zaman zaman erişime engellenenler ve hala yasağı devam edenler arasında Instagram, Threads, Discord, Wattpad, Roblox, Tango, PayPal, Booking.com, Airbnb, Uber, OnlyFans, 4shared gibi uygulama ve web siteleri bulunuyordu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
