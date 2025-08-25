onedio
Bitcoin Gece Yarısı Çakıldı! Bitcoin'de Gece Yarısı Ne Oldu?

Dilara Şimşek
25.08.2025 - 08:53

Bitcoin gece yarısı çakıldı! Kripto paradaki sert hareketlilik grafiklere yansıdı. Geçen haftalarda 118 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, gece yarısı aniden 110 bin 600 dolara kadar düştü. Peki, Bitcoin’de gece yarısı ne oldu? Kriptofoni'den Zeynep Çelik, Bitcoin'deki sert hareketliliği anlattı. 

Kaynak

Bitcoin gece yarısı çakıldı. Bitcoin'de gece ne oldu?

Geçen haftalarda 118 bin doları gören Bitcoin'de gece yarısı sert hareketlilik yaşandı. Bitcoin gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin 600 doları gördü.

BITCOIN'DE NE OLDU?

Peki, Bitcoin’de sert düşüşün sebebi neydi? Kriptofoni’den Zeynep Çelik’in derlemesine göre ani düşüşün nedeni büyük yatırıcımların toplu satışını ifade eden ‘balina hareketi’. Balinanın 24 bin Bitcoin’i hareket ettirdiği grafiklere yansırken bu hareketin 4 bin dolarlık düşüşe neden olduğu belirtiliyor. Verilere göre son 24 saat içerisinde yaklaşık 224 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye edildi. 

Bu nedenle Bitcoin 110 bin dolara kadar düştü. Ancak kısa süre sonra 113 bin 400 dolar seviyelerine çıkan Bitcoin, yatırımcılarını endişelendirdi.

Grafik: Mesut İnan

Bitcoin kaç TL? Bitcoin'de son durum:

Bitcoin 25 Ağustos saat 08.00 itibarıyla 112 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 611 TL) seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlara göre Bitcoin’de 110 bin dolar seviyesi kritik destek olurken 118 bin dolar güçlü direnç olarak öne çıkıyor.

