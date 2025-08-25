Bitcoin Gece Yarısı Çakıldı! Bitcoin'de Gece Yarısı Ne Oldu?

Geçen haftalarda 118 bin doları gören Bitcoin'de gece yarısı sert hareketlilik yaşandı. Bitcoin gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin 600 doları gördü.

BITCOIN'DE NE OLDU?

Peki, Bitcoin’de sert düşüşün sebebi neydi? Kriptofoni’den Zeynep Çelik’in derlemesine göre ani düşüşün nedeni büyük yatırıcımların toplu satışını ifade eden ‘balina hareketi’. Balinanın 24 bin Bitcoin’i hareket ettirdiği grafiklere yansırken bu hareketin 4 bin dolarlık düşüşe neden olduğu belirtiliyor. Verilere göre son 24 saat içerisinde yaklaşık 224 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye edildi.

Bu nedenle Bitcoin 110 bin dolara kadar düştü. Ancak kısa süre sonra 113 bin 400 dolar seviyelerine çıkan Bitcoin, yatırımcılarını endişelendirdi.

Grafik: Mesut İnan