onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İstanbul'da Daire Fiyatları Belli Oldu: En Ucuzu 3 Bin 500 TL! Hangi İlçede Kira Ne Kadar?

İstanbul'da Daire Fiyatları Belli Oldu: En Ucuzu 3 Bin 500 TL! Hangi İlçede Kira Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.08.2025 - 09:46

Eylül ayı ve eğitim-öğretim döneminin başlangıcı için geri sayım başladı. Vatandaşların en çok merak ettiği de İstanbul'da kiralık daire fiyatları oluyor. İstanbul’daki konutların son fiyatları ortaya çıktı. Ekonomim'den Hatice İlkimen'in haberine göre megakentte 45 bin kiralık konut sayısı bulunuyor, satılık konut sayısı ise 138 bin. Peki kiralık daireler ne kadar? Esenyurt, Kadıköy, Beylikdüzü… İşte ilçe ilçe kiralık ve satılık daire fiyatları.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da daire fiyatları belli oldu: En ucuz kira 3 bin 500 TL.

İstanbul'da daire fiyatları belli oldu: En ucuz kira 3 bin 500 TL.

Sahibinden.com’un verileri İstanbul’daki daire fiyatlarını ortaya çıkardı. İlçeler arasında fiyat farkı göze çarptı. İstanbul’da en ucuz kiralık daire 3 bin 500 TL fiyatla Bağcılar’da bulunuyor. En yüksek kira 2.25 milyon TL ile Beşiktaş’ta yer alıyor. Megakentte bölgeye göre kira fiyatları dikkat çekiyor.

İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ve satılık daire fiyatları:

İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ve satılık daire fiyatları:

İSTANBUL'DA KİRALIK DAİRE

  • Esenyurt’ta en düşük kira 7.500 TL, en yüksek kira 240.000 TL.

  • Şişli’de en düşük kira 8.500 TL, en yüksek kira 1.100.000 TL.

  • Kadıköy’de en düşük kira 6.000 TL, en yüksek kira 1.300.000 TL.

  • Kağıthane’de kiralar 7.000 TL ile 600.000 TL arasında değişiyor

  • Pendik’te en düşük kira 7.000 TL, en yüksek kira 250.000 TL.

  • Üsküdar’da en düşük kira 8.500 TL, en yüksek kira 595.000 TL. Küçükçekmece’de kiralar 5.000 TL ile 169.000 TL aralığında.

  • Maltepe’de en düşük kira 7.500 TL, en yüksek kira 230.000 TL.

  • Ümraniye’de 9.000 TL ile 500.000 TL arasında.

  • Sarıyer’de 8.000 TL ile 1.000.000 TL arasında.

  • Ataşehir’de en düşük kira 10.000 TL, en yüksek kira 235.000 TL.

  • Başakşehir’de kiralar 8.500 TL’den başlayıp 320.000 TL’ye kadar çıkıyor.

İSTANBUL'DA SATILIK DAİRE

Satılık ilan sayıları incelendiğinde, Esenyurt 9.877 ilan ile ilk sırada yer alıyor. Kadıköy’de 9.241, Beylikdüzü’nde 6.811, Küçükçekmece’de 6.666, Maltepe’de 5.610 ve Başakşehir’de 5.869 satılık ilan bulunuyor.

Ümraniye’de 4.515, Pendik’te 4.506, Üsküdar’da 4.369, Büyükçekmece’de 4.277, Eyüpsultan’da 4.265 ve Kartal’da 4.199 satılık ilan yer alıyor.

İstanbul'da en ucuz satılık daire nerede?

İstanbul'da en ucuz satılık daire nerede?

İstanbul’da en ucuz satılık ev 270 bin TL ile Küçükçekmece’de bulunuyor. En pahalı konut ise 6 milyar lira ise Bebek’te bulunuyor.

Kiralık ilanlarda da Esenyurt yine önde: 3.395 kiralık ilan mevcut. Şişli’de 1.961, Kadıköy’de 1.955, Kağıthane’de 1.927, Pendik’te 1.752, Üsküdar’da 1.751, Küçükçekmece’de 1.744, Maltepe’de 1.558, Ümraniye’de 1.549, Sarıyer’de 1.500, Ataşehir’de 1.450 ve Başakşehir’de 1.442 kiralık ilan bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
notchosen one

3500 kirası ve 270 bin satış fiyatı olan evleri(!) çok merak ettim. :) Tüik bu evlere göre enflasyon hesaplıyor sanırım.

Volkan Ay

3500 e köpek kulübesi mi var

minerva

Doğada çadır kurup yaşamak; 10 bin altı muhtemelen ahırdan bozma yada taş devrinden kalma kiralık evlerde yaşamaktan daha konforlu görünüyor