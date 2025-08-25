İstanbul'da Daire Fiyatları Belli Oldu: En Ucuzu 3 Bin 500 TL! Hangi İlçede Kira Ne Kadar?

İstanbul’da en ucuz satılık ev 270 bin TL ile Küçükçekmece’de bulunuyor. En pahalı konut ise 6 milyar lira ise Bebek’te bulunuyor.

Kiralık ilanlarda da Esenyurt yine önde: 3.395 kiralık ilan mevcut. Şişli’de 1.961, Kadıköy’de 1.955, Kağıthane’de 1.927, Pendik’te 1.752, Üsküdar’da 1.751, Küçükçekmece’de 1.744, Maltepe’de 1.558, Ümraniye’de 1.549, Sarıyer’de 1.500, Ataşehir’de 1.450 ve Başakşehir’de 1.442 kiralık ilan bulunuyor.