Suyun Altında Nefesini 29 Dakika Tutan Hırvat Yüzücü Guinness Dünya Rekorunu Kırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.08.2025 - 12:07

Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, suyun altında 29 dakika 3 saniye nefesini tutarak adını tarihe yazdırdı. Maricic, bu denemesiyle Guinness dünya rekorunu kırmış oldu. Maricic, 29 dakika nefesini tutması dünya basınında ‘foklara’ benzetildi. Foklar akciğerlerindeki havanın yüzde 90’ını tek nefeste değiştirebiliyor. İnsanlarda bu oran ise yalnızca yüzde 20.

Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, su altında 29 dakika 3 saniye nefesini tutarak rekor kırdı: Neredeyse foklar ve yunuslara ulaştı!

Hırvat sporcu Guinness Dünya Rekoru kırdı. Deneme, Hırvatistan'ın Opatija kentinde bulunan bir otelin 3 metre derinliğindeki havuzunda gerçekleşti. Maricic’ten önce bu rekor Hırvat dalışçı Budimir Sobat’a aitti. Sobat suyun altında 24 dakika 37 saniye kalmıştı. 

Maricic bu rekoru 5 dakika ileri taşımış oldu. Sadece dakika rekoru kırmayan Maricic, yunuslar ve foklar da dahil olmak üzere birçok deniz memelisinin nefes tutma yeteneğine de ulaşmış oldu.

Bir insan ortalama nefesini 30-90 saniye arası tutabiliyor. Serbest dalışçılar oksijen desteği olmadan 10-11 dakikaya kadar nefes tutabiliyor.

Denemeden önce 10 dakika boyunca saf oksijen soludu.

Hırvat dalışcı Maricic, rekorunu kırmadan önce 10 dakika boyunca saf oksijen soluyarak 'denitrojenasyon' adı verilen bir teknik kullandı. Bu teknik, kanını oksijenle doldurup nitrojeni dışarı atarak vücudunun normalden neredeyse beş kat daha fazla oksijen depolamasını sağlıyor. 

Ancak bu yöntem oksijen destekli nefes tutma için Guinness kuralları uyarınca izinli olsa da aşırı fiziksel ve zihinsel kontrol gerektiriyor.

Maricic'in rekoru tartışmaları beraberinde getirdi👇🏻

Maricic'in denemeden önce 10 dakika boyunca saf oksijen solumasını pek çok kullanıcı 'hile' olarak nitelendirdi. Ancak sporcuyu destekleyenler de vardı.

