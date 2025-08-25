Suyun Altında Nefesini 29 Dakika Tutan Hırvat Yüzücü Guinness Dünya Rekorunu Kırdı
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, suyun altında 29 dakika 3 saniye nefesini tutarak adını tarihe yazdırdı. Maricic, bu denemesiyle Guinness dünya rekorunu kırmış oldu. Maricic, 29 dakika nefesini tutması dünya basınında ‘foklara’ benzetildi. Foklar akciğerlerindeki havanın yüzde 90’ını tek nefeste değiştirebiliyor. İnsanlarda bu oran ise yalnızca yüzde 20.
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, su altında 29 dakika 3 saniye nefesini tutarak rekor kırdı: Neredeyse foklar ve yunuslara ulaştı!
Denemeden önce 10 dakika boyunca saf oksijen soludu.
Maricic'in rekoru tartışmaları beraberinde getirdi👇🏻
