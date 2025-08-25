Suyun Altında Nefesini 29 Dakika Tutan Hırvat Yüzücü Guinness Dünya Rekorunu Kırdı

Hırvat sporcu Guinness Dünya Rekoru kırdı. Deneme, Hırvatistan'ın Opatija kentinde bulunan bir otelin 3 metre derinliğindeki havuzunda gerçekleşti. Maricic’ten önce bu rekor Hırvat dalışçı Budimir Sobat’a aitti. Sobat suyun altında 24 dakika 37 saniye kalmıştı.

Maricic bu rekoru 5 dakika ileri taşımış oldu. Sadece dakika rekoru kırmayan Maricic, yunuslar ve foklar da dahil olmak üzere birçok deniz memelisinin nefes tutma yeteneğine de ulaşmış oldu.

Bir insan ortalama nefesini 30-90 saniye arası tutabiliyor. Serbest dalışçılar oksijen desteği olmadan 10-11 dakikaya kadar nefes tutabiliyor.