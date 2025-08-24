Arda Güler, Real Madrid Formasıyla Sezonun İlk Asistini Yaptı

Real Madrid’in parlayan yeteneği Arda Güler, takımın başına geçen Xabi Alonso ile birlikte performansını yukarı taşıdı. Genç oyuncu, Alonso’nun oyun anlayışında kilit bir noktaya yerleşirken hem attığı goller hem de sergilediği istekli futboluyla öne çıkıyor. Arda’nın bu çıkışı, taraftarların beklentisini daha da artırmış durumda.

Sezonun ilk maçında Osasuna'yı 1-0 yenen Real Madrid'de 11'de başlayan Arda, Oviedo deplasmanına da 11'de başladı.

Arda Güler,Mbappe'nin 37.dakikada attığı golde asisti yapan isim oldu.