onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler, Real Madrid Formasıyla Sezonun İlk Asistini Yaptı

Arda Güler, Real Madrid Formasıyla Sezonun İlk Asistini Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.08.2025 - 00:08

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde sezona hızlı bir giriş yaptı. İspanyol çalıştırıcının oyun planında özel bir rol üstlenen milli futbolcu, sahadaki enerjisi ve skor katkısıyla dikkat çekiyor. Arda’nın yükselen formu, hem Madrid tribünlerini hem de Türk futbolseverleri heyecanlandırıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Arda ligde de skor katkısı vermeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda Güler, La Liga'da istatistik defterini asistle açtı.

Arda Güler, La Liga'da istatistik defterini asistle açtı.

Real Madrid’in parlayan yeteneği Arda Güler, takımın başına geçen Xabi Alonso ile birlikte performansını yukarı taşıdı. Genç oyuncu, Alonso’nun oyun anlayışında kilit bir noktaya yerleşirken hem attığı goller hem de sergilediği istekli futboluyla öne çıkıyor. Arda’nın bu çıkışı, taraftarların beklentisini daha da artırmış durumda.

Sezonun ilk maçında Osasuna'yı 1-0 yenen Real Madrid'de 11'de başlayan Arda, Oviedo deplasmanına da 11'de başladı.

Arda Güler,Mbappe'nin 37.dakikada attığı golde asisti yapan isim oldu.

Arda'nın asisti, Mbappe'nin golü...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın