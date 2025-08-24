Arda Güler, Real Madrid Formasıyla Sezonun İlk Asistini Yaptı
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde sezona hızlı bir giriş yaptı. İspanyol çalıştırıcının oyun planında özel bir rol üstlenen milli futbolcu, sahadaki enerjisi ve skor katkısıyla dikkat çekiyor. Arda’nın yükselen formu, hem Madrid tribünlerini hem de Türk futbolseverleri heyecanlandırıyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Arda ligde de skor katkısı vermeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler, La Liga'da istatistik defterini asistle açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda'nın asisti, Mbappe'nin golü...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın