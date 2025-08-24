Transfer Dedikodularının Ortasındaki İsim Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray Paylaşımı

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın NEOM transferi, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında yoğun bir şekilde konuşuluyor. Genç oyuncunun Suudi Arabistan ekibiyle yürüttüğü temaslar ve menajer üzerinden gerçekleşen görüşmeler, camiada çeşitli yorumlara neden oldu. Kulüp içinden bazı yetkililer, transferin detayları ve olası komisyon iddialarına dair açıklamalarda bulunurken, Yılmaz’ın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.