onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Transfer Dedikodularının Ortasındaki İsim Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray Paylaşımı

Transfer Dedikodularının Ortasındaki İsim Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray Paylaşımı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.08.2025 - 21:12

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın NEOM’a transfer süreci gündemdeki sıcaklığını koruyor. Genç futbolcunun Suudi Arabistan kulübüyle görüşmeleri ve kulüp içindeki tartışmalar, sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Taraflar arasında yaşanan kriz, kulüp yetkililerinin ve oyuncunun menajerinin açıklamalarıyla sürerken, transferin akıbeti merak konusu...

Barış Alper Yılmaz tüm bu süreçler yaşanırken bugün Galatasaray maçı öncesi paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemi sıcaklığını koruyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemi sıcaklığını koruyor.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın NEOM transferi, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında yoğun bir şekilde konuşuluyor. Genç oyuncunun Suudi Arabistan ekibiyle yürüttüğü temaslar ve menajer üzerinden gerçekleşen görüşmeler, camiada çeşitli yorumlara neden oldu. Kulüp içinden bazı yetkililer, transferin detayları ve olası komisyon iddialarına dair açıklamalarda bulunurken, Yılmaz’ın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray, Kayserispor deplasmanına Barış Alper Yılmaz'dan yoksun gitti.

Galatasaray, Kayserispor deplasmanına Barış Alper Yılmaz'dan yoksun gitti.

Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın süreçte zarar görmemesi adına kamp kadrosunda kendisine yer vermedi. Transfer sürecinin kısa sürede netleşmesi beklenirken Barış Alper de sessizliğini koruyordu. 

Daha önce siyah ekran paylaşan Barış Alper, bu paylaşımı kısa sürede kaldırmıştı. Bugün ise Galatasaray'la ilgili bir pylaşım yaptı.

Barış Alper Yılmaz, Instagram'dan maç öncesi destek paylaşımı yaptı.

Barış Alper Yılmaz, Instagram'dan maç öncesi destek paylaşımı yaptı.

Barış Alper Yılmaz, paylaştığı storyde maç sonu takım arkadaşlarıyla bir arada olduğu bir fotoğrafı tercih etti. Fotoğrafa 'Başarılar Takım' notu düşen Barış Alper, maç öncesinde takım arkadaşlarına desteğini gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın