Transfer Dedikodularının Ortasındaki İsim Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray Paylaşımı
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın NEOM’a transfer süreci gündemdeki sıcaklığını koruyor. Genç futbolcunun Suudi Arabistan kulübüyle görüşmeleri ve kulüp içindeki tartışmalar, sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Taraflar arasında yaşanan kriz, kulüp yetkililerinin ve oyuncunun menajerinin açıklamalarıyla sürerken, transferin akıbeti merak konusu...
Barış Alper Yılmaz tüm bu süreçler yaşanırken bugün Galatasaray maçı öncesi paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemi sıcaklığını koruyor.
Galatasaray, Kayserispor deplasmanına Barış Alper Yılmaz'dan yoksun gitti.
Barış Alper Yılmaz, Instagram'dan maç öncesi destek paylaşımı yaptı.
